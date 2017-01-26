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У Голосіївському монастирі священики та педагоги з’ясовували, як взаємодіє Церква і держава у питаннях освіти
6 лютого 2017, 09:37 | Церква і школа | 0 | | Код для блогу | |
Понад 100 священнослужителів і педагогів із різних куточків України взяли участь у всеукраїнської конференції «”Біблійна історія і християнська етика”» в освітньому просторі України», яка 3 лютого відбулася в стінах Київського Свято-Покровського Голосіївського монастиря.
Учасники заходу намагалися дати відповіді на питання: хто може викладати духовно-моральні дисципліни та як сьогодні взаємодіють Церква і держава в питаннях освіти, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Подібні форуми Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації і місіонерства УПЦ (МП) проводить регулярно.
На початку пленарного засідання голова Відділу митрополит Полтавський і Миргородський Филип (Осадченко) зачитав вітальне слово Предстоятеля УПЦ (МП) Митрополита Онуфрія.
Сьогодні в загальноосвітніх школах відбувається викладання трьох навчальних програм духовно-морального спрямування – «Біблійна історія і християнська етика», «Християнська етика в українській культурі» і «Основи християнської культури».
Як зауважив віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії єпископ Новосанжарський Веніамин (Пгоребний), здебільшого директори шкіл запрошують для читання цих дисциплін священиків, адже саме священнослужителі покликані скеровувати духовне життя своєї пастви. Досвід показує, що реакція дітей на священика, який прийшов вести курс християнської етики, зовсім інша, ніж на мирянина.
Учасники конференції відмітили, що стосунки держави і Церкви у сфері виховання останнім часом позначилися позитивними зрушеннями. Зокрема, держава втілила в життя механізм визнання дипломів про вищу духовну освіту.
«Держава вперше з 1917 року дійсно пішла назустріч церковній освіті», – зауважив єпископ Веніамин.
На конференції також обговорили питання підвищення кваліфікації викладачів християнської етики. З нового навчального року в Національному педагогічному університеті імені В. Короленка відкриється магістратура, яка допоможе вирішити це завдання.
Крім того, учасники конференції ознайомилися з можливістю підвищення кваліфікації на Вищих Свято-Володимирських православних курсах. Систему підготовки катехізаторів на цих курсах презентував їх ректор протоєрей Владислав Софійчук.
Після пленарного засідання робота конференції продовжилась у секціях.
Завершився педагогічний форум проведенням круглого столу на тему «Школа сучасності – школа майбутнього».
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