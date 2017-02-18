У Львові митці та військові збирають гроші на відновлення лаври Шептицького

У Львові митці організували благодійний аукціон для збору коштів на відновлення Свято-Іванівської Лаври студійського уставу УГКЦ, яка розміщена у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. До цієї ініціативи долучилися і бійці-ветерани АТО з «Союзу Ветеранів Десанту», повідомляє Гал-інфо.

У рамках благодійного проекту Лева Скопа та Олени Білоус для збору коштів на відновлення Свято-Іванівської Лаври студійського уставу УГКЦ цієї неділі, 19 лютого, відбувся перший захід - презентація робіт митців. На молитовному вечорі до митрополита Андрея Шептицького присутнім представили митців, які працювали над лотами.

Варто додати, що лотами стали полотна та ікони відомих художників Лева Скопа, Тетяни Думан, Лесі Квик, Оксани Андрущенко, Михайла Скопа, Юрія Смольського та інших.

Настоятель Свято-Іванівської Лаври єрм-др. Юстин Бойко розповів присутнім історію Лаври.

За його словами, під час наукової конференції з нагоди 150-літнього ювілею від дня народження митрополита Андрея Шептицького було запрезентовано унікальні архівні документи, які засвідчили, що Свято-Іванівська Лавра і Музей є спадщиною братів Шептицьких і приречені на співпрацю для духовного і сакрального розвитку Львова у майбутньому. Усі документи були представлені присутнім на молитовному вечорі.

Окрім того, благодійний проект підтримали і десантники "Союзу Ветеранів Десанту". На аукціон вони передали шопку, виконану із дерева десантником Ігорем Курачем. Саме з цією шопкою на Різдво воїни ходили з Вертепом та збирали кошти на тепловізор для бійців.

Як зазначив нагороджений орденом «За мужність» десантник Ігор Бездух, Митрополит Андрей Шептицький - це особлива постать для українського народу.

«Ми знаємо, як багато свого часу Митрополит Андрей зробив для воїнів. І зараз, повірте, він продовжує допомагати нам. Щодня і щогодини, у найважчі моменти, ми відчуваємо присутність нашого доброго Митрополита. У цій війні він наш найнадійніший союзник! Цього року ми, десантники, вперше організували Вертеп. Зробили ми це для того, щоб зібрати кошти на тепловізор для наших побратимів на фронті. Коли ми прийшли з Вертепом у Свято-Іванівську Лавру в Музеї народної архітектури та побуту, то пройнялися цим дивовижним місцем. Це дійсно особливе місце! Сьогодні як ніколи потрібно рятувати нашу культурну та духовну спадщину. Ми готові долучатися у будь-який спосіб. Наразі ми передаємо дуже дорогу для нас річ - шопку із нашого першого десантного Вертепу, зроблену руками нашого побратима. Ми віримо у цю добру справу і переконані, що все вдасться», - сказав Ігор Бездух.

Також бійці передали на аукціон картини на патріотичну тематику, виконані доньками десантника Андрія Радика - Еммою та Камілою. Дівчатка неодноразово ставали переможницями різноманітних творчих та мистецьких конкурсів.

Кошти, які зберуть на аукціоні, будуть скеровані на реставрацію унікальних фресок, що були віднайдені в приміщенні адміністративного будинку музею. Фрески були виконані студитською іконописною школою 30-х років ХХ століття. Також кошти будуть використані на порятунок експонатів музею – дерев’яних церков. Зокрема, на заміну дерев’яної гонти на їх покрівлях.