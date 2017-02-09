Львівська архиєпархія УГКЦ проведе благодійний вечір для збору коштів на шпиталь Андрея Шептицького

14 лютого 2017, 15:27 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

У конференц-залі Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ (м. Львів, вул. Хуторівка, 3516 лютого о 15:00 год. відбудеться благодійний вечір – презентація розвитку Шпиталю ім. Митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляє сайт Львівської архиєпархії УГКЦ.

Основною метою проведення благодійного вечора є презентація проекту відновлення діяльності хірургічного відділення та збір коштів для проведення ремонтних робіт загальною вартістю 2037982,8 грн.

Відновлення діяльності хірургічного відділення забезпечить доступ до якісної хірургії соціально незахищеним особам. У концепції також передбачено залучення до співпраці іноземних фахівців – хірургів-волонтерів. Співпраця з католицькими лікарнями світу дасть змогу проводити майстер класи для лікарів інтернів і підвищувати рівень кваліфікації молодих українських фахівців.

На заході будуть представлені результати діяльності установи, заснованої Митрополитом Андреєм Шептицьким, діючі програми та перспективи розвитку.

Під час благодійного вечора-презентації усі присутні матимуть змогу прийняти участь у тихому аукціоні.

У програмі вечора:

Вступне слово Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря.

Виступи спікерів: Голови Наглядової ради – Ольги Бурляй, директора Представництва Світового Конгресу Українців в Україні – о. Сергія Касянчука, директора Фундації Духовного Відродження – о. Тараса Миляна, заступника голови УЛТ у м. Львові – Володимира Семеніва, адміністратора Шпиталю – о. д-р Андрія Логіна.

Благодійний вечір підтримають музичним супроводом знані колективи та музиканти: Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», а також скрипаль, віртуоз-композитор – Олександр Божик.

Для зацікавлених у благодійному вечорі осіб організатори просять повідомити за телефоном +38 (067)-141-88-17 або на е-mail: spital.ugcc@gmail.com до 15 лютого 2017 року.

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теги до статті:Ігор (Возьняк),Шпиталь ім. Андрея Шептицького
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    Останні коментарі

    • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:32

      УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ.

    • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:25

      Їм аби щось, як собаці кістку. Бо УПЦ як залишалась Церквою, так і існує. А всяким політиканам та карєристам варто валить до філарета з рудим.

    • 13moiseev | 14 лютого 2017, 22:08

      Поки він живий - поти є УПЦ КП і хтось щось там кричить про помісну. Його не стане - гризня роздере аферистів із середини.

    • netoy_gaidamak | 14 лютого 2017, 22:04

      Цього "єпископа" треба в Верховну Раду на пост спікера - бо так вміти брехати,тільки карєристи. Стільки бабла загребти на будівництво собору на Либідьскій і нічого не зробити - ось де

    • Фёдор Калашников | 14 лютого 2017, 20:50

      не можна лишити народ своєї батьківщини по рішенню інших держав. батьківщина завжди залишиться батьківщиною.

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