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Львівська архиєпархія УГКЦ проведе благодійний вечір для збору коштів на шпиталь Андрея Шептицького
14 лютого 2017, 15:27 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
У конференц-залі Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ (м. Львів, вул. Хуторівка, 3516 лютого о 15:00 год. відбудеться благодійний вечір – презентація розвитку Шпиталю ім. Митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляє сайт Львівської архиєпархії УГКЦ.
Основною метою проведення благодійного вечора є презентація проекту відновлення діяльності хірургічного відділення та збір коштів для проведення ремонтних робіт загальною вартістю 2037982,8 грн.
Відновлення діяльності хірургічного відділення забезпечить доступ до якісної хірургії соціально незахищеним особам. У концепції також передбачено залучення до співпраці іноземних фахівців – хірургів-волонтерів. Співпраця з католицькими лікарнями світу дасть змогу проводити майстер класи для лікарів інтернів і підвищувати рівень кваліфікації молодих українських фахівців.
На заході будуть представлені результати діяльності установи, заснованої Митрополитом Андреєм Шептицьким, діючі програми та перспективи розвитку.
Під час благодійного вечора-презентації усі присутні матимуть змогу прийняти участь у тихому аукціоні.
У програмі вечора:
Вступне слово Архиєпископа і Митрополита Львівського Ігоря.
Виступи спікерів: Голови Наглядової ради – Ольги Бурляй, директора Представництва Світового Конгресу Українців в Україні – о. Сергія Касянчука, директора Фундації Духовного Відродження – о. Тараса Миляна, заступника голови УЛТ у м. Львові – Володимира Семеніва, адміністратора Шпиталю – о. д-р Андрія Логіна.
Благодійний вечір підтримають музичним супроводом знані колективи та музиканти: Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», а також скрипаль, віртуоз-композитор – Олександр Божик.
Для зацікавлених у благодійному вечорі осіб організатори просять повідомити за телефоном +38 (067)-141-88-17 або на е-mail: spital.ugcc@gmail.com до 15 лютого 2017 року.
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- 14 лютого 2017, 22:32
УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ. |
- 14 лютого 2017, 22:25
Їм аби щось, як собаці кістку. Бо УПЦ як залишалась Церквою, так і існує. А всяким політиканам та карєристам варто валить до філарета з рудим. |
- 14 лютого 2017, 22:08
Поки він живий - поти є УПЦ КП і хтось щось там кричить про помісну. Його не стане - гризня роздере аферистів із середини. |
- 14 лютого 2017, 22:04
Цього "єпископа" треба в Верховну Раду на пост спікера - бо так вміти брехати,тільки карєристи. Стільки бабла загребти на будівництво собору на Либідьскій і нічого не зробити - ось де |
- 14 лютого 2017, 20:50
не можна лишити народ своєї батьківщини по рішенню інших держав. батьківщина завжди залишиться батьківщиною. |
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