8 лютого – Міжнародний день молитви за жертв торгівлі людьми

8 лютого 2017, 12:10 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

«8 лютого 2017 року – Міжнародний день молитви за жертв торгівлі людьми і людей, які знаходяться в неволі. День молитви започаткований після підписання 2 грудня 2014 року у Ватикані історичної Спільної декларації релігійних провідників проти торгівлі людьми та форм сучасного рабства, ініційованої Папою Франциском», - повідомляє о. Роман Сиротич, директор БФ «Карітас-Київ».

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Датою Дня молитви обрано 8 лютого, що є літургійним спомином святої Джузеппіни Бахіти, колишньої африканської рабині, яка після звільнення з рабства вступила до Згромадження cестер каноссіянок в Італії.

Згідно з дослідженнями, щороку два з половиною мільйони людей стають жертвами торгівлі людьми, а загалом втягнутими в це ганебне явище  є мільйони  людей,  переважну більшість, з яких становлять жінки та діти. 

У БФ «Карітас-Київ» діє Консультаційний центр для допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Головною метою цього центру є сприяння соціальній та професійній інтеграції жертв торгівлі людей та запобігання торгівлі людьми шляхом надання послуг з консультування для потенційних жертв, особливо трудових мігрантів, дітей та груп ризику. В ході проекту буде проводитися виїзна робота для виявлення жертв торгівлі людьми у віддалених населених пунктах, інформування населення про ризики торгівлі людьми. Потерпілі отримують комплексну реінтеграційну допомогу.

«Основними завданнями проекту є: виявлення жертв торгівлі людьми у співпраці з іншими спеціалізованими державними структурами, забезпечення багатопланової допомоги постраждалим; сприяння реінтеграції постраждалих у суспільство; створення мережі для обміну інформацією та найкращим досвідом з національними та міжнародними організаціями, підвищення рівня свідомості груп ризику (мігрантів, молоді, ВПО, сільського населення, безробітних) та фахівців про сучасні форми торгівлі людьми», - говорить Кочубей Алла, соціальний працівник-координатор БФ «Карітас-Київ».

За даними Представництва МОМ в Україні виявлено:

11 700 осіб, які постраждали від торгівлі людьми за останні 10 років;

більше ніж 160 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року;

3-7 млн українців живуть та працюють за кордоном;

більше ніж 1,6 млн осіб вимушено переміщені зі Сходу України і Криму;

600-800 тисяч осіб у світі щорічно продають за кордон з метою експлуатації.

Дуже важливо, щоб у наших спільнотах у молитві згадали людей, які потерпають від рабства, адже це те ганебне явище, яке суперечить гідності людини, даної їй Богом», - підсумовує о. Роман Сиротич, директор «Карітас-Київ». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Карітас,Міжнародний день молитви за жертв торгівлі людьми
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