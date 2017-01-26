У Святогірській Лаврі зустріли перших біженців із Авдіївки

80 чоловік біженців, серед них в основному діти, 1 лютого прибули до Свято-Успенської Святогірської лаври.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Серед прибулих біженців було 47 дітей шкільного віку, 11 малюків дошкільного віку і 20 дорослих.

У Святогірській Лаврі їх зустрічали архимандрит Феофан (Люкшин), скарбник Святогірської обителі, представники Святогірської та Слов’янської міськадміністрацій, Слов’янської міліції, голова Харківської польового офісу Агентства ООН у справах біженців.

Прибулих провели в паломницьку трапезну, де їх чекала підготовлена монастирською братією обідня трапеза. По її закінченні вимушені переселенці вирушили на базу відпочинку «Перлина Донбасу», з монастирської трапезної їх спорядили в дорогу декількома піддонами пиріжків.

Як розповіла медпрацівник, яка супроводжувала вивезених людей із міста Авдіївки, «дітям зараз дуже важко: ні світла, ні тепла, школи і дитячі садки закриті, тому що немає опалення».

За словами жінки, життя в місті з вересня місяця минулого року налагоджувалося до минулої неділі, коли почалися потужні обстріли, особливо важким був день напередодні від’їзду.

«І сьогоднішня евакуація була спонтанною і стрімкою, мені сказали «терміново збирайся супроводжувати дітей», я навіть паспорт не встигла взяти, потім їхала, переживала, ― поділилася вона. ― Велике спасибі всім, хто допоміг вивести дітей!»

Архимандрит Феофан так пояснив ситуацію: «Адміністрація міста Святогірська звернулася до братії монастиря і попросила взяти участь у прийомі біженців, і, звичайно ж, ми відразу ж відгукнулися на це прохання».

Отець Феофан висловив готовність Святогірської Лаври і в майбутньому допомагати вимушеним переселенцям, надавати посильну допомогу і брати участь у вирішенні поточних проблем: «За всіх цих людей, що потрапили в біду, ми молимося і готові по мірі сил підтримати їх у тому, у чому вони можуть відчувати потребу».