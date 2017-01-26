Карітас мобілізував зусилля для подолання гуманітарної кризи в Авдіївці

1 лютого 2017, 15:21 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

Як повідомили РІСУ у Карітасі-України, команда Карітасу першою серед гуманітарних організацій прибула до Авдіївки, і вже 31 січня поряд з наметами ДСНС на стадіоні «Хімік» в Авдіївці розгорнула намет для обігріву.

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Вночі Карітас доставив в Авдіївку з Маріуполя 1000 продуктових наборів та 1000 наборів особистої гігієни. Зараз своїми зусиллями організація завантажує ще 2000 наборів, розкладушки, ковдри, теплий одяг, ліки, які вже завтра, 2 лютого, вирушать з Маріуполя в Авдіївку. Сьогодні ж команда Карітасу у Краматорську формує гуманітарний вантаж та виїжджає до Авдіївки, аби змінити своїх колег.

Намет Карітасу в Авдіївці розраховано на перебування 50 осіб одночасно, але через критичну ситуацію тут приймають набагато більше людей. Роздають гарячу їжу, теплі речі, ліки. При температурі -20 майже в усьому місті немає ані світла, ані опалення, ані газу. Є значні проблеми з мобільним зв’язком. До того ж, продовжуються обстріли.

Карітас проводить збір речей та ліків на допомогу цивільному населенню Авдіївки. З різних міст України до Маріуполя надходить допомога, яка передається до Авдіївки.

За словами отця Ростислава Спринюка, директора Карітасу в Маріуполі, команди організації з Маріуполя, Краматорська та Запоріжжя об’єднали зусилля та працюють позмінно, щоб максимально ефективно надавати допомогу всім потребуючим. На місці постійно працює медик та соціальні працівники Карітасу.

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Військово-цивільна адміністрація провела евакуацію 77 дітей, котрих поселять в Святогірськ у санаторії «Перлина Донеччини». Працівники і волонтери Карітасу готові зустріти дітей. Дітям нададуть матеріальну і психологічну підтримку в рамках існуючих проектів Карітасу для дітей і родин, які постраждали внаслідок воєнних дій.

«Це черговий приклад жертовності та солідарності, який українці демонструють одне одному та всій світовій спільності – в кризовій ситуації ми об’єднуємо зусилля, щоб допомогти потребуючим» - додав Андрій Васькович президент Карітасу України.

Карітас України є членом конфедерації Caritas Internationalis – об’єднання понад 160 національних Карітасів, які допомагають щороку десяткам мільйонів потребуючих людей у майже 200 країнах світу. З часу заснування першого Карітасу у Німеччині у 1897 році і до сьогодні Карітас дослухається до людей у потребі і надає їм засоби, аби змінити їхнє життя на краще. Глибокі моральні і духовні принципи гідності, справедливості та солідарності лежать в основі діяльності Карітасу і сьогодні. Перші організації Карітасу в Україні з’явились у 1992 році. З того часу сотні тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Майже 1000 працівників і волонтерів працюють на базі понад 20 регіональних організацій у 16 областях України.

 

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теги до статті:Авдіївка,Карітас
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