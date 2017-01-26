На Волині священики передали нужденним 110 тис. грн

Священики передали на потреби нужденних 110 тисяч гривень, які вдалося зібрати під час благодійного концерту в Луцьку.

Про це IA ZIK повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).

У приміщенні Волинської духовної семінарії розділили та віддали на потреби нужденних кошти, зібрані під час цьогорічного Різдвяного благодійного концерту - 110 тисяч гривень.

Допомогу отримали: 8 сімей загиблих у зоні проведення АТО військовослужбовців; 8 сімей поліцейських, котрі загинули під час перебування у зоні АТО; дитина з онкологічним захворюванням; ГО «Янголята»; ГО «Сонячні діти»; ГО «Джерело життя»; ГО «Переселенці Криму і Донбасу»; ГО «Центр розвитку дитини»; підрозділ УТОС ВГО «Генерація успішної дії»; УТОГ; пацієнти; обласна психіатрична лікарня.