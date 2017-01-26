На Волині священики передали нужденним 110 тис. грн

1 лютого 2017, 12:44 | Благодійність, соціальне служіння | 1 |   | Код для блогу |  | 

Священики передали на потреби нужденних 110 тисяч гривень, які вдалося зібрати під час благодійного концерту в Луцьку.

Про це IA ZIK повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).

У приміщенні Волинської духовної семінарії розділили та віддали на потреби нужденних кошти, зібрані під час цьогорічного Різдвяного благодійного концерту - 110 тисяч гривень.

Допомогу отримали: 8 сімей загиблих у зоні проведення АТО військовослужбовців; 8 сімей поліцейських, котрі загинули під час перебування у зоні АТО; дитина з онкологічним захворюванням; ГО «Янголята»; ГО «Сонячні діти»; ГО «Джерело життя»; ГО «Переселенці Криму і Донбасу»; ГО «Центр розвитку дитини»; підрозділ УТОС ВГО «Генерація успішної дії»; УТОГ; пацієнти; обласна психіатрична лікарня.

 

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теги до статті:Благодійність,УПЦ (МП) на Волині
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Коментарі

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  • Roman Kalinin | 1 лютого 2017, 16:02
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    Гарний вчинок, який в черговий раз доводить, що УПЦ робить багато добрих справ для усіх і учасники АТО не виключення, як досить часто намагаються дезінформувати суспільство, мовляв "не хотіли відспівати" чи щось таке. І ось вам черговий приклад, що не завжди все так, як розказують у наших ЗМІ.

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