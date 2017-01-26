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На Волині священики передали нужденним 110 тис. грн
1 лютого 2017, 12:44 | Благодійність, соціальне служіння | 1 | | Код для блогу | |
Священики передали на потреби нужденних 110 тисяч гривень, які вдалося зібрати під час благодійного концерту в Луцьку.
Про це IA ZIK повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ (МП).
У приміщенні Волинської духовної семінарії розділили та віддали на потреби нужденних кошти, зібрані під час цьогорічного Різдвяного благодійного концерту - 110 тисяч гривень.
Допомогу отримали: 8 сімей загиблих у зоні проведення АТО військовослужбовців; 8 сімей поліцейських, котрі загинули під час перебування у зоні АТО; дитина з онкологічним захворюванням; ГО «Янголята»; ГО «Сонячні діти»; ГО «Джерело життя»; ГО «Переселенці Криму і Донбасу»; ГО «Центр розвитку дитини»; підрозділ УТОС ВГО «Генерація успішної дії»; УТОГ; пацієнти; обласна психіатрична лікарня.
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- 1 лютого 2017, 16:02| Коментувати коментар
Гарний вчинок, який в черговий раз доводить, що УПЦ робить багато добрих справ для усіх і учасники АТО не виключення, як досить часто намагаються дезінформувати суспільство, мовляв "не хотіли відспівати" чи щось таке. І ось вам черговий приклад, що не завжди все так, як розказують у наших ЗМІ.
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