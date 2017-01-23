В Одеській Народній церкві вручили дітям-сиротам понад три тисячі подарунків

Протягом декількох місяців в місті проходила акція «Збери подарунок сироті». Активісти їздили по будинках-інтернатах, фотографували дітей і залишали фото з проханнями дітей в бізнес-центрах, школах і магазинах. Багато одеситів з ентузіазмом сприйняли цю ідею. Так, зібрати вдалося 2 300 іменних подарунків і ще 1000 анонімних.

Як повідомляє «Одеса медіа», свято в сквері Гамова відвідали близько тисячі дітей. Для них організували невеличку виставу, потім нагодували смачним обідом, а після волонтери вручили дітям подарунки.

«Наша таємна мрія, щоб діти комусь із дорослих сподобалися і інтернати трохи спорожніли. У нас є такий досвід, коли люди починали дарувати подарунки, а потім ставали або наставниками, або усиновителями, – сказав віце-президент благодійного фонду «Добрий самарянин» Денис Сердиченко.

Акція проходить вже вп'яте і цього року результати перевершили всі очікування. Наступного разу організатори мають намір не тільки повторити акцію, а й зібрати ще більше подарунків.

Аналогічний концерт планують провести 28 січня для дітей з малозабезпечених сімей.