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В Одеській Народній церкві вручили дітям-сиротам понад три тисячі подарунків
26 січня 2017, 11:05 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Протягом декількох місяців в місті проходила акція «Збери подарунок сироті». Активісти їздили по будинках-інтернатах, фотографували дітей і залишали фото з проханнями дітей в бізнес-центрах, школах і магазинах. Багато одеситів з ентузіазмом сприйняли цю ідею. Так, зібрати вдалося 2 300 іменних подарунків і ще 1000 анонімних.
Як повідомляє «Одеса медіа», свято в сквері Гамова відвідали близько тисячі дітей. Для них організували невеличку виставу, потім нагодували смачним обідом, а після волонтери вручили дітям подарунки.
«Наша таємна мрія, щоб діти комусь із дорослих сподобалися і інтернати трохи спорожніли. У нас є такий досвід, коли люди починали дарувати подарунки, а потім ставали або наставниками, або усиновителями, – сказав віце-президент благодійного фонду «Добрий самарянин» Денис Сердиченко.
Акція проходить вже вп'яте і цього року результати перевершили всі очікування. Наступного разу організатори мають намір не тільки повторити акцію, а й зібрати ще більше подарунків.
Аналогічний концерт планують провести 28 січня для дітей з малозабезпечених сімей.
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- 25 січня 2017, 16:39
Це все кляті піндоси з ґєйрапєйцями, фошизди та бендерафци, а ґундяєвська секта тут ні до чого))). |
- 25 січня 2017, 16:37 |
- 25 січня 2017, 16:34
Незабаром поженуть вас ґундяєвців з Волині, тоді все буде гаразд. Ви б у маґаданє собі парафії вже шукали, щоб не залишитись з нічим. |
- 25 січня 2017, 16:30
Ви ж у ґундяя на ставці, бо так за цю ґундяєавську секту в Україні заступаєтесь, що вам вже на реабілітацію час, здоров'я підлатати. |
- 25 січня 2017, 16:27
УПЦ є одне, вона Київського Патріархату, а те про що ви мазюкаєте - це ґундяєвська секта, раССійськая правацлавная церкаффь в Україні. |
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