В Одеській Народній церкві вручили дітям-сиротам понад три тисячі подарунків

26 січня 2017, 11:05 | Благодійність, соціальне служіння | 0 |   | Код для блогу |  | 

Протягом декількох місяців в місті проходила акція «Збери подарунок сироті». Активісти їздили по будинках-інтернатах, фотографували дітей і залишали фото  з проханнями дітей в бізнес-центрах, школах і магазинах. Багато одеситів з ентузіазмом сприйняли цю ідею. Так, зібрати вдалося 2 300 іменних подарунків і ще 1000 анонімних.

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Як повідомляє «Одеса медіа», свято в сквері Гамова відвідали близько тисячі дітей. Для них організували невеличку виставу, потім нагодували смачним обідом, а після волонтери вручили дітям подарунки.

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«Наша таємна мрія, щоб діти комусь із дорослих сподобалися і інтернати трохи спорожніли. У нас є такий досвід, коли люди починали дарувати подарунки, а потім ставали або наставниками, або усиновителями, – сказав віце-президент благодійного фонду «Добрий самарянин» Денис Сердиченко.

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Акція проходить вже вп'яте і цього року результати перевершили всі очікування. Наступного разу організатори мають намір не тільки повторити акцію, а й зібрати ще більше подарунків.

Аналогічний концерт планують провести 28 січня для дітей з малозабезпечених сімей.

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теги до статті:Благодійність,Одеська народна церква
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    • Askold | 25 січня 2017, 16:39

      Це все кляті піндоси з ґєйрапєйцями, фошизди та бендерафци, а ґундяєвська секта тут ні до чого))).

    • Askold | 25 січня 2017, 16:37

      А відколи це ґундяєвська ваша секта стала християнською?.

    • Askold | 25 січня 2017, 16:34

      Незабаром поженуть вас ґундяєвців з Волині, тоді все буде гаразд. Ви б у маґаданє собі парафії вже шукали, щоб не залишитись з нічим.

    • Askold | 25 січня 2017, 16:30

      Ви ж у ґундяя на ставці, бо так за цю ґундяєавську секту в Україні заступаєтесь, що вам вже на реабілітацію час, здоров'я підлатати.

    • Askold | 25 січня 2017, 16:27

      УПЦ є одне, вона Київського Патріархату, а те про що ви мазюкаєте - це ґундяєвська секта, раССійськая правацлавная церкаффь в Україні.

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