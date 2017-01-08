Волонтери св. Еґідія святкували Різдво з бідними, ромськими родинами та літніми людьми

Протягом ювілейних 25 років, поки Спільнота св. Егідія працює в Україні, активісти Молоді за Мир по-своєму відзначають Різдво. У програму їхнього свята входять обіди для бідних, дітей-сиріт, ромських родин та літніх мешканців будинків престарілих. Цей рік став особливим завдяки кількості обідів і добрих справ, що вдалось здійснити завдяки волонтерам.

Напередодні, 7 січня, були накриті столі в Києві (370 бідних і 200 помічників), Львові (120 бідних і 60 помічників), Івано-Франківську (70 бідних, 40 помічників). У столиці, окрім обіду для бідних, свої подарунки отримали ромські родини та мешканці будинку престарілих. Це стало можливим завдяки участі десятків волонтерів, які стали «таємними Сантами» – готували персональні подарунки тим, кому бракує уваги. Цього року 270 подарунків відправляли з усіх регіонів України.

«Для нас це не акція, це свято зі старими друзями, – ділиться голова Спільноти св. Егідія в Україні Юрій Ліфансе. – І ми раді, що в дуже холодний день вони зможуть бути з нами в теплі і безпеці. Нагадуємо всім, що в мороз потрібно звертати особливу увагу на людей, що залишаються на вулиці. Навіть просто святкове привітання, щоб переконатися, що людина не заснула на морзі – рятує життя, коли на вулиці – 20. Для того, щоб розказати, як можна допомогти в мороз бездомному, ми підготували інформаційну листівку "Тепла зима!".

Цього року Молодь за Мир так само святкує круглий ювілей – 10 років. І вперше у 2016 активісти почали працювати з бідними на Троєщині, роздавати там їжу та знайомитись. За словами координаторки МЗМ Ольги Макар, яка сама волонтерить зі студентських років, ця зима відзначилась надзвичайною активністю помічників – більше тисячі людей підтримали ініціативу матеріально. Від участі в обідах гостей та активістів не спинила навіть традиційна зимова погода з морозом та хурделицею.

«Цього року ми вперше проводили різдвяний обід на периферії - на Дарниці, - розповідає Ольга. - Ми запросили більше 30 бездомних з Троєщини (цього року Спільнота почала готувати і роздавати там їжу бездомним). Папа Франциск постійно закликає йти на периферії - і цей обід став гарним втіленням цього. Також на цьому обіді з нами було кілька бабусь з будинку престарілих і дві великі ромські сім'ї, а підлітки з будинків сімейного типу були їхніми офіціанти - було дуже красиво, що всі разом, як одна сім'я і як те місто, про яке ми мріємо».

Організатори наголошують, що волонтерська допомога потрібна постійно, тому що акції не завершуються самим Різдвом. Двічі на тиждень представники спільноти роздають безкоштовні обіди для бідних на Хрещатику та інших районах столиці, а також мають чимало інших благодійних акцій. Слідкувати за ними та долучатись можна на офіційній сторінці у Facebook.

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