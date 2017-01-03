Церковні громади долучаються до акції «Поділись кутею з українським солдатом»

Розпочата акція «Поділись кутею з українським солдатом», повідомляє "Релігія в Україні".

До акції зі збору продуктів харчування для різдвяного столу, які були передані українським воїнам в зоні АТО на сході України, долучаються церковні громади.

Зокрема, за організаційної та безпосерденьої участі митрофорного протоієрея Петра Скрипа, настоятеля храму, декана УАПЦ в Тернополі, місцева громада УАПЦ приєдналась до акції.



Волонтери деканату міста Тернополя Тернопільської єпархії УАПЦ, єпархіальних відділів у справах молоді та духовної опіки в правоохоронних органах, пенітенціарній системі та Збройних Силах України продовжують збирати продукти, які є необхідними для приготування куті для українських воїнів-захисників.

Вакуумні пакунки з уже готовою різдвяною стравою надалі будуть передані на передову лінію фронту українським бійцям.