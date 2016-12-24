У 5 містах України відбувся свічковий флешмоб Різдвяна Свічка

В рамках акції Різдвяна Свічка 25 грудня відбувся свічковий флешмоб РіздвянаСвічка, організований Карітасом України. Протягом години на площах 5 міст: Києва, Львова, Полтави, Хмельницького та Одеси палали серця зі свічок, лунали святкові колядки.

Акцію підтримали артисти, журналісти, громадські діячі. Активно долучилася студентська молодь. Зокрема у Хмельницькому під час флешмобу студенти утворили живе серце, всередині якого горіли свічки. У Львові за найкращими різдвяними традиціями виступив вертеп, який підготували діти та підлітки Карітасу Львова проекту «Мобільна робота з молоддю». У Києві лунали традиційні колядки у виконанні хору Парафії церкви св. Миколая Мир Лікійського на Аскольдовій Могилі, діяла святкова фотозона. Мешканці Одеси на Приморському бульварі активно наповнили скриньку для пожертв, кошти з якої спрямують на потреби ВІЛ-інфікованих діток.

Акція Різдвяна Свічка традиційно проходить в Україні протягом 14 років і покликана допомогти дітям з родин в кризових обставинах. Свічки декоруються руками неповносправної молоді – підопічних Львівського Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами при Карітасі Львів.

Свічковий флешмоб РіздвянаСвічка покликаний залучити людей до милосердя, допомоги потребуючим дітям. Придбавши свічку за благодійну пожертву кожен учасник акції зробив внесок у віру дітей в Різдвяне чудо.

«Кожен може подарувати тепло своєї душі дітям. Закликаємо Вас підтримати акцію, щоб ми мали можливість нести надію і світло для тих, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Завдяки Вашій підтримці у їхнє непросте життя також прийде свято» зазначає Андрій Васькович, Президент Карітасу України.

До акції можна долучитись, придбавши Різдвяну свічку за благодійну пожертву в 17 осередках благодійного фонду Карітас та парафіях греко-католицької церкви. Благодійні пожертви будуть спрямовані на допомогу дітям з малозабезпечених, неповних родин та сімей, що постраждали від воєнних дій - підопічних Карітасу. Кожен, хто у Різдвяну ніч запалить нашу свічку, принесе вогник надії та добра у свою родину, а також зігріє серця дітей, які потребують нашої підтримки.

Карітас України є членом конфедерації Caritas Internationalis – об’єднання понад 160 національних Карітасів, які допомагають щороку десяткам мільйонів потребуючих людей у майже 200 країнах світу. З часу заснування першого Карітасу у Німеччині у 1897 році і до сьогодні Карітас дослухається до людей у потребі і надає їм засоби, аби змінити їхнє життя на краще. Глибокі моральні і духовні принципи гідності, справедливості та солідарності лежать в основі діяльності Карітасу і сьогодні. Перші організації Карітасу в Україні з’явились у 1992 році. З того часу сотні тисяч потребуючих українців отримали матеріальну, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Майже 1000 працівників і волонтерів працюють на базі понад 20 регіональних організацій у 16 областях України.