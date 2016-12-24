У центрі Львова палахкотіло серце із Різдвяних свічок Карітасу

25 грудня, в центрі Львова на проспекті Свободи, біля пам’ятника Тарасові Шевченкові відбувся флеш-моб в рамках акції "Різдвяна свічка", який організував Карітас Львова. Спільними зусиллями працівників, волонтерів та користувачів зі свічок було викладено велике серце, в центрі якого - емблема Карітасу. Акція мала на меті привернути увагу громадськості до проблем молоді з особливими проблемами та дітей з кризових сімей.

За найкращими різдвяними традиціями виступив вертеп, який підготували діти та підлітки Карітасу Львова з проекту «Мобільна робота з молоддю». Львів’яни мали можливість долучитись до акції, придбавши особливу Різдвяну свічку. Ця свічка з любов’ю декорована особливою молоддю «Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» БФ «Карітас-Львів УГКЦ». Кошти від реалізації свічки йдуть на благодійні цілі. Вогник від різдвяної свічки несе надію і добро у кожну домівку, а також у дитяче серце, спрагнене любові.

Акція «Різдвяна свічка» триває вже чотирнадцятий рік поспіль. Щороку вона палає на Різдвяний святвечір, символізуючи безмежну Божу любов і милосердя. За прикладом пастушків і мудреців, що понад дві тисячі років тому несли свої дари новонародженій Дитині Ісусові, всі люди доброї волі продовжують естафету миру і добра для тих, хто найбільше потребує.