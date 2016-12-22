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У Карітасі Львова близько 200 дітей отримали щедрі подарунки від святого Миколая
22 грудня 2016, 10:08 | Благодійність, соціальне служіння | 0 | | Код для блогу | |
Святий Миколай завітав до дітей та молоді, якими щоденно опікується БФ «Карітас-Львів УГКЦ» у дошкільному закладі освіти «Кризовий центр «Діти вулиці», «Центрі дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами», проекті «Мобільна робота з молоддю».
Окремо проходила акція «Стань помічником святого Миколая». Завдяки людям доброї волі подарунки отримали діти з малозабезпечених багатодітних сімей та сімей ветеранів АТО. Всього отримали подарунки близько 200 дітей та молоді.
Акція «Стань помічником святого Миколая» відбувалась вже третій рік поспіль. Листи-малюнки, що надійшли у БФ «Карітас-Львів УГКЦ», були розміщені у соціальній мережі Фейсбук. Помічники Миколая обирали собі вподобаного листа, хоч іноді здійснити дитячі мрії було не зовсім просто. Подарунки на парафії розносили волонтери соціального служіння.
Як повідомили організатори, Святого Миколая у Кризовому центрі «Діти вулиці» БФ "Карітас-Львів УГКЦ" дітки чекали з нетерпінням і до зустрічі готувалися дуже серйозно. Малята вивчили вірші, співали пісень про Миколая, розгадували загадки. Кожна дитинка розповідала, якою була впродовж року, чим займалася, що нового пізнала. Усі вихованці були чемні та слухняні, тому отримали від Миколая солодкі подаруночки, про які подбали небайдужі жертводавці.
Молоді з особливими потребами «Центру дозвілля і соціальної реабілітації» Карітасу Львова вже десятий рік поспіль смак свята допомагають відчути працівники ПАТ «Галичфарм». Цього року аматорський театр «Панацея» працівників фармацевтичної фабрики показав виставу «Червоненька квіточка». Дійство відбувалось у кафе «Балькон».
Солодкі подарунки від святого Миколая передали 55 дітям проекту «Мобільна робота з молоддю» гості із гіпермаркету "Ашан Сіті Південний", створивши неповторну святкову атмосферу. Всі разом дивились фільм про св. Миколая та ділились враженнями про рік, що минає. Також студенти НУ «Львівська Політехніка» передали теплі речі, білизну, фрукти, смаколики.
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