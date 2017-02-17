“Коли Папа почув про Авдіївку, він хотів, щоби його представник потрапив сюди”: деталі візиту нунція Ґуджеротті

14-15 лютого 2017 року Апостольський Нунцій в Україні Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті разом з єпископом Яном Собіло, Головою Технічного Комітету Акції «Папа для України» перебували з дводенним робочим візитом на Донеччині, під час якого відвідали Святогірськ, Краматорськ, Авдіївку та інші населенні пункти Донецької області, що постраждали від обстрілів упродовж останнього часу.

Спочатку Апостольський Нунцій зустрівся з дітьми і родинами, які виїхали під час загострення військових дій в Авдіївці, щоби від них особисто дізнатися про обставини, за яких вони покинули свій дім, а також подивитися на умови, в яких діти перебувають зараз.

15 лютого Апостольський Нунцій в першу чергу зустрівся з дітьми та вчителями місцевих загальноосвітніх шкіл, відвідав міську лікарню, оглянув кілька житлових будинків в районі старої Авдіївки, що зазнали найбільших пошкоджень.

Окрім того, делегат Папи Франциска зустрівся з представниками організацій, з якими укладено угоди для співпраці в рамках Акції «Папа для України» і які вже працюють в населених пунктах вздовж лінії розмежування, а також ‒ із представниками місцевої влади Авдіївки та Головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським.

Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті прибув на Донеччину, щоби засвідчити солідарність, донести молитву і благословення Папи Франциска людям, які за суворих морозів потерпали без води, тепла та світла. Його метою було почути безпосередньо від місцевих жителів про найпріоритетніші на сьогоднішній день потреби.

Представник Святішого Отця найбільше часу намагався приділити саме спілкуванню з дітьми. Тому зустрічі у школах були найтриваліші та найзворушливіші.

«Діти – це майбутнє України, і те, як і в яких умовах вони ростуть і формуються сьогодні, визначатиме, якою Україна буде в наступні роки та покоління», – наголошує Архиєпископ Ґуджеротті. Саме тому надзвичайну допомогу від Папи Франциска, що її було виділено, крім проектів, що вже втілюються, скеровано безпосередньо на реабілітацію дітей. Її буде передано в цей регіон через організацію SAVE THE CHILDREN, з якою 15 лютого укладено відповідну Угоду.

«Коли Папа почув про Авдіївку, він хотів, щоби його представник якнайшвидше потрапив сюди, де сталися такі жахливі події, і особисто побачив потреби місцевих жителів та передав їм допомогу мільйонів людей з усього світу. Один із конкретних жестів, що ми хочемо продемонструвати – це допомога дітям цього постраждалого регіону на суму 200 тисяч євро», – зазначив Посол Ватикану в розмові з представниками військово-цивільної адміністрації Авдіївки.

Під час зустрічі з представниками влади Апостольський Нунцій наголосив, що Католицька Церква відкрита для допомоги всім людям, без огляду на їхні релігійні переконання, і вона бере до уваги насамперед реальні потреби людей.

«Ми докладаємо максимальних зусиль, щоби зблизитися і підтримати всіх людей, які потребують допомоги, через комітет “Папа для України”, очолений владикою Яном Собло, і маємо багато бажання і можливостей допомагати й надалі», – запевнив дипломат.

«Мета нашої роботи полягає не лише в тому, щоби бути розпорядниками коштів, що їх уся Європа та особисто Папа Франциск зібрали для України. Наша мета ‒ висловити підтримку мільйонів людей з усього світу, показати духовну близькість з українцями, які сьогодні так багато страждають. Ми також усіляко заохочуємо українців вчитися дедалі більше любити, поважати і підтримувати одне одного», – додав Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті.

Посол Ватикану наголосив, що одна із головних цілей поїздки на Донеччину полягає в тому, щоби зустрітися саме з дітьми, учнями шкіл, адже школа ‒ це те місце, де діти найперше вчаться любити і поважати інших, спілкуватися одне з одним без будь-яких бар’єрів. Також надзвичайно важлива роль вчителя в школі, бо саме ця особа дуже впливає на формування світогляду всього майбутнього покоління.

«У школі ми зустрічалися з дітьми з молодших класів, які ознайомили нас із надзвичайним розмаїттям українських традицій та культур. І ця зустріч дала нам величезну надію. До речі, дуже вразило, що і діти, і вчителі в школі розмовляли винятково українською мовою», – поділився враженням Нунцій.

«Загалом бачимо, що люди дуже виснажені емоційно, і відбудувати житло набагато легше, ніж відновити втомлену війною психіку. Ми й надалі робитимемо все, що від нас залежить, – від молитви і до конкретних жестів допомоги, щоб бути якнайближче до вас. Дуже важливо, щоби ви не почувалися самотніми і покинутими. Бо є велика небезпека, що про ці воєнні конфлікти в світі можуть просто забути. Необхідно підтримувати усвідомлення всього світу про те, що відбувається тут, ‒ задля спільних зусиль, задля того, щоби війна закінчилася щонайшвидше», – підсумував Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, звертаючись до жителів Авдіївки.

Апостольський Нунцій та єпископ Ян Собіло, Голова Комітету Акції “Папа для України” в ході візиту на Донеччину відвідали також у Святогорськумдитячий санаторій “Перлина” та інтернат “Смарагдове місто”, де зараз перебувають діти та батьки, які виїхали з міста під час недавнього загострення в Авдіївці.

Протягом візиту делегацію супроводжують представники організації Save the Children та ООН.

Про це РІСУ повідомила Олена Кулигіна (прес-служба Акції “Папа для України”)