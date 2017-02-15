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Ватикан виділяє для мешканців Авдіївки 200 тис. євро
16 лютого 2017, 10:22 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Для потреб мешканців Авдіївки буде виділено 200 тисяч євро з фонду "Папа для України". Про це заявив апостольський нунцій архієпископ Клаудіо Гуджеротті під час візиту на Донбас, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
"Папський нунцій повідомив, що для потреб мешканців Авдіївки із фонду акції “Папа для України” буде виділено 200 тисяч євро. Як ви пам’ятаєте, минулого року Папа Франциск оголосив акцію, метою якої було зібрати кошти для допомоги мешканцям України, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями. По всій Європі було зібрано тоді 16 млн євро. Папа Франциск особисто дав 5 млн євро для підтримки українців", - написав Жебрівський.
За його словами, після відвідання Авдіївки архиєпископ Клаудіо Гуджеротті завітав до Краматорська. Зокрема, зауважив Жебрівський, посол Ватикану приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити мешканцям Донеччини підтримку і солідарність, а також передати благословення від Папи Римського Франциска.
"Я хочу, щоб ви знали, ми постійно пам’ятаємо про вас і молимось за вас", – переказав він слова Папи Франциска.
Під час розмови з Павлом Жебрівським Архиєпископ Ґуджеротті сказав важливу річ: «Україна велика країна і важливо не те, чи вас хтось любить чи ні, важливо щоб ви самі плекали почуття любові один до одного, солідарність і взаємоповагу. А те, що ви це вмієте, ви дуже добре засвідчили усьому світові на Майдані три роки тому».
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