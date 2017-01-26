Сьогодні у Церкві мучеників більше, ніж в перші віки християнства, - Папа Франциск

Сьогодні найбільша сила Церкви – в малих переслідуваних Церквах. Таку думку Папа Франциск висловив, проповідуючи у понеділок, 30 січня, під час Святої Меси. Папа, застановившись над проблемою пам’яті, говорив насамперед про мучеництво як вияв найвищої довіри Богові. Церкву творили і творять люди, які готові вповні жертвувати своїм життям.

«Мученики – це ті, завдяки кому Церква прямує вперед, вони підтримують Церкву. Вони її підтримували й далі це чинять сьогодні. Й сьогодні їх є більше, ніж у перші віки. Медіа не говорять про це, бо це не викликає сенсацій, але сьогодні багато християн у світі є блаженними, бо їх переслідують, ображають та ув’язнюють. Їх чимало перебуває у в’язницях з огляду лише на те, що носять хрестик чи визнають Ісуса Христа!» – сказав Папа, наголошуючи, що вони є славою Церкви й підтримкою для нас, але також «впокоренням для нас». Адже ми, що все маємо, для яких все легко, починаємо нарікати, як чогось забракне…

«Наважуся сказати, що Церква без мучеників – це Церква без Христа», – підсумував Папа, закликаючи молитися за «наших мучеників, які багато страждають», за «Церкви, позбавлені свободи вільно діяти», адже в них – «наша надія». Про це пише ДивенСвіт за матеріалами Радіо Ватикану