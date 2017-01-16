Папа Франциск хоче прискорити канонізацію Павла VI

Папа Франциск хоче прискорити прославлення в лику святих свого попередника Павла VI, який правив у 1963-1978 рр. За інформацією іспанського журналу «Vida Nueva», понтифік готовий не чекати другого чуда, здійсненого за молитвами до Папи Монтіні, повідомляє "Благовест інфо".

Аналогічним чином Папа Бергольо вирішив питання про канонізацію Іоанна XXIII (правив в 1958-1963), якого беатифікував ще Іван Павло II в 2000 році. У квітні 2014 Папа Франциск канонізував «Доброго Папу» pro gratia - тобто, не чекаючи нез'ясовного з точки зору науки зцілення за молитвами до нього.

Папа Павло VI зіграв визначну роль в історії Католицької Церкви. При ньому була завершена робота II Ватиканського собору. Понтифік активно розвивав екуменічні контакти – особливу популярність здобула його зустріч з Константинопольським Патріархом Афінагором, що відбулася в січні 1964 року в Єрусалимі, після чого були скасовані взаємні анафеми, накладені в 1054 році. Восени 2014 року Папа Бергольо зарахував Павла VI до лику блаженних. У 2017 році буде відзначатися низка ювілейних дат, пов'язаних з діяльністю Папи Монтіні: 26 березня – 50-річчя його соціальної енцикліки «Populorum progressio» ( «Про прогрес народів»), а 24 червня – 50-річчя іншого окружного послання, «Sacerdotalis caelibatus »(« Про целібат священства »), в якому понтифік підтвердив необхідність безшлюбності католицького духовенства.