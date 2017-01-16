Папа Франциск хоче прискорити канонізацію Павла VI

17 січня 2017, 10:38 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Франциск хоче прискорити прославлення в лику святих свого попередника Павла VI, який правив у 1963-1978 рр. За інформацією іспанського журналу «Vida Nueva», понтифік готовий не чекати другого чуда, здійсненого за молитвами до Папи Монтіні, повідомляє "Благовест інфо".

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Аналогічним чином Папа Бергольо вирішив питання про канонізацію Іоанна XXIII (правив в 1958-1963), якого беатифікував ще Іван Павло II в 2000 році. У квітні 2014 Папа Франциск канонізував «Доброго Папу» pro gratia - тобто, не чекаючи нез'ясовного з точки зору науки зцілення за молитвами до нього.

Папа Павло VI зіграв визначну роль в історії Католицької Церкви. При ньому була завершена робота II Ватиканського собору. Понтифік активно розвивав екуменічні контакти – особливу популярність здобула його зустріч з Константинопольським Патріархом Афінагором, що відбулася в січні 1964 року в Єрусалимі, після чого були скасовані взаємні анафеми, накладені в 1054 році. Восени 2014 року Папа Бергольо зарахував Павла VI до лику блаженних. У 2017 році буде відзначатися низка ювілейних дат, пов'язаних з діяльністю Папи Монтіні: 26 березня – 50-річчя його соціальної енцикліки «Populorum progressio» ( «Про прогрес народів»), а 24 червня – 50-річчя іншого окружного послання, «Sacerdotalis caelibatus »(« Про целібат священства »), в якому понтифік підтвердив необхідність безшлюбності католицького духовенства.

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теги до статті:Канонізація,Павло VІ
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    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:10

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    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:02

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    • Леонтій | 17 січня 2017, 09:45

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    • Леонтій | 17 січня 2017, 09:00

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    • ivanqwe | 17 січня 2017, 08:53

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