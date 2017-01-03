Папа закликав єпископів карати педофілів

5 січня 2017, 11:28 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Римський Франциск закликав єпископів по всьому світу дотримуватися політики нульової толерантності щодо духовенства, яке допускає сексуальне насильство над дітьми.

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Лист з цим закликом Франциск направив єпископам ще 28 грудня, але Ватикан оприлюднив його лише в понеділок, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Також Папа попросив вибачення за "гріх, який ганьбить нас". Папа пообіцяв зробити усе можливе, щоб подібні звірства більше не повторилися.

"Давайте знайдемо сміливість, необхідну для прийняття заходів і для захисту життя наших дітей у всіх сенсах", – додав він.

Понтифік зазначив, що Церква визнає гріхи священиків, які вчинили сексуальне насильство над дітьми.

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теги до статті:Педофілія,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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