Папа закликав єпископів карати педофілів

Папа Римський Франциск закликав єпископів по всьому світу дотримуватися політики нульової толерантності щодо духовенства, яке допускає сексуальне насильство над дітьми.

Лист з цим закликом Франциск направив єпископам ще 28 грудня, але Ватикан оприлюднив його лише в понеділок, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Також Папа попросив вибачення за "гріх, який ганьбить нас". Папа пообіцяв зробити усе можливе, щоб подібні звірства більше не повторилися.

"Давайте знайдемо сміливість, необхідну для прийняття заходів і для захисту життя наших дітей у всіх сенсах", – додав він.

Понтифік зазначив, що Церква визнає гріхи священиків, які вчинили сексуальне насильство над дітьми.