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Папа закликав єпископів карати педофілів
5 січня 2017, 11:28 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Папа Римський Франциск закликав єпископів по всьому світу дотримуватися політики нульової толерантності щодо духовенства, яке допускає сексуальне насильство над дітьми.
Лист з цим закликом Франциск направив єпископам ще 28 грудня, але Ватикан оприлюднив його лише в понеділок, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Також Папа попросив вибачення за "гріх, який ганьбить нас". Папа пообіцяв зробити усе можливе, щоб подібні звірства більше не повторилися.
"Давайте знайдемо сміливість, необхідну для прийняття заходів і для захисту життя наших дітей у всіх сенсах", – додав він.
Понтифік зазначив, що Церква визнає гріхи священиків, які вчинили сексуальне насильство над дітьми.
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