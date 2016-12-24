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З нагоди Різдвяних свят від імені Папи буде перераховано перший транш для постраждалих від війни в Україні
24 грудня 2016, 16:05 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди Різдвяних свят від імені Святого Отця буде перераховано перший транш в рамках допомоги постраждалим від гуманітарної кризи в Україні. Про це цдеться у повідомленні Папської Ради «Cor Unum» (Єдиним серцем), оприлюдненому у п’ятницю, 23 грудня 2016 року.
Мова йде про майже шість мільйонів євро з уже зібраних дванадцяти, що будуть призначені для допомоги 2 мільйонам адресатів, не зважаючи на їхню релігійну, конфесійну чи етнічну приналежність, що перебувають, зокрема, у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
У комюніке пригадується, що після збірки, проголошеної Папою Франциском 24 квітня в Церквах Європи на користь населення, що постраждало від війни в Україні, Святий Престол, через Папську Раду «Cor Unum», подбав про створення Технічного Комітету на місці, який очолив Преосвященний Ян Собіло, Єпископ-помічник Харківсько-Запорізький, що здійснює свою діяльність в контакті з Апостольським Нунцієм в Україні архиєпископом Клаудіо Ґуджеротті.
Зазначається, що від початку своєї діяльності, Комітет, осідок якого розташований у Запоріжжі, вибрав та оцінив проекти допомоги, надані християнськими харитативними організаціями та міжнародними агенствами. На даний час затверджено фінансування 20 великих проектів (до 250 тисяч євро) та 39 «ініціатив солідарності» (на суму до 20 тисяч євро). Кошти, що перераховуватимуться у співпраці з Апостольською Нунціатурою, призначені для надавання підтримки в ділянках забезпечення харчування, проживання та медичної допомоги. Про це повідомляє Радіо Ватикан.
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Бизнесом занимается старый педик и симонист Лазарь. Уж подыхать ему не сегодня-завтра, а всё гребёт под себя. За рукоположение в иерея такса - 4.000 $. Знаю, что говорю! Так кто в Крыму воистину |
- 24 грудня 2016, 16:41
Ты, псина большевицкая, не путай Божий дар с яйцами своего педераста Гундяя. Ни один храм в Украине не был "захвачен", все перешли по желанию всей или большинства общины.Ты, пёс поганый, |
- 24 грудня 2016, 15:43
Найбільші православні свята - це вершина довгого шляху духовного самовдосконалення та аскетичних самообмежень під час посту. Переривати цю роботу, щоб передчасно відсвяткувати |
- 24 грудня 2016, 15:10
Не знаю как другим, а вот мне, например, нравится ДВАЖДЫ в год - 7 января и 25 декабря - отмечать и праздновать Рождество Христово. Т. е. так получается, что и начало, и конец календарного года |
- 24 грудня 2016, 14:41 |
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