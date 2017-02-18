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Глава УГКЦ відзначив медалями інституції, які залишив Патріарх Йосиф Сліпий у спадок
18 лютого 2017, 12:38 | УГКЦ | | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди 125-ліття від дня народження патріарха Йосифа Сліпого Предстоятель УГКЦ відзначив окремими Ювілейними патріаршими медалями інституції, які залишив патріарх у спадок і які є втіленням його Заповіту, його ідеї, його думки, його духу.
«Після свого повернення до Рима він заснував там УКУ, який мав завдання зберегти християнську душу нашого народу. Тому вручаю Ювілейну патріаршу медаль Українському католицькому університету, який відродився й успішно працює у Львові. Її складаю на руки того, хто відродив цей університет у Львові, – нинішньому його президенту владиці Борису (Гудзяку)», - сказав Блаженніший Святослав.
За словами Глави Церкви, патріарх прожив усе своє життя як громадянин СРСР і не мав іншого паспорта, бо завжди хотів повернутися назад. «Він не хотів свободи для себе без свободи для його Церкви. Його насильно вигнали із Радянського союзу, та він завжди думав про рідну землю і свій народ. Щоби після його смерті радянська влада не забрала все, що він надбав, патріарх створив організацію, яка й сьогодні опікується тим, що він залишив у спадок своїй Церкві в Римі. Тому Патріарх УГКЦ нагородив медаллю Товариство українців-католиків "Свята Софія", президентом якої є о. Марко Семеген. Ця медаль є завдатком, адже Товариство має велике завдання – осучаснитися і віднайти себе в житті нашої Церкви, щоб ідея патріарха успішно звершувалася», – зауважив Блаженніший Святослав.
Товариство українців-католиків "Свята Софія" має різні філії в усьому світі. Тож Глава Церкви відзначив окремою нагородою представництво Товариства в США, бо «ця філія опікується родинним домом патріарха і в США заснувала інтелектуальний науковий осередок для вивчення і популяризації його спадщини». «Завдяки Товариству українців-католиків Святої Софії в США в родинному домі патріарха в Заздрості відбувається щорічна літня англомовна школа для дітей і всіх, хто прагне пізнати Йосифа Сліпого, а також навчитися англійської», – підкреслив він.
Наприкінці Блаженніший Святослав подякував отцеві та сестрам ЧСВВ, які опікуються родинним домом патріарха Йосифа. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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