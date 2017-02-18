Єрархи УГКЦ в день народження Патріарха Йосифа Сліпого помолилися в його родинному домі в Заздрості

Ми сьогодні прибули до дому, де 125 років тому прийшов на світ великий учитель і святитель нашої Церкви - патріарх Йосиф Сліпий. У цій урочистій Літургії ми прагнемо подякувати за дар великого мужа, провідника й учителя нашої Церкви й нашого народу, за дар етнарха, батька народу, який в часи переслідувань був його єдиним голосом. Прагнемо вклонитися цій святій подільській землі, цьому віруючому народу, який зродив, передав віру цьому великому мужеві.

Такими словами розпочав своє проповідницьке слово Патріарх Святослав на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди 125-ліття від дня народження патріарха Йосифа Сліпого в каплиці Музейно-меморіального комплексу «Рідна хата» у Заздрості на Тернопільщині.

Глава Церкви до слова запросив «особливу людину, на голові якої лежали святительські руки патріарха Йосифа»: «Цей чоловік, будучи молодим американцем, вступив до спільноти монахів студитів у Римі, яку відродив патріарх, бо усвідомлював, що без справжнього східного монашого подвигу не може бути твердого церковного коріння. Це чоловік, який співпрацював із патріархом, зокрема в останній період його життя, як духівник Колегії святої Софії в Римі. Його особу Синод Єпископів УГКЦ визначив відповідальним за цей Ювілейний рік, присвяченій 125-річчю народження патріарха Йосифа. Це владика Гліб, який сьогодні є батьком наших людей у Великобританії та Ірландії».

Пояснюючи євангельський уривок, владика Гліб зазначив, що лишень тоді, коли ми шукаємо Бога, можемо пізнати Правду. «Потрібно жити за тією Правдою, якою є Бог. Нам потрібно також боротися проти всякої неправди. За це ми можемо бути переслідувані і висміяні», - наголосив єпископ. За його словами, патріарх Йосиф завжди шукав правду. Ще молодим, він прагнув стати священиком і науковцем, а коли вже виховував студентів, то навчав, що тільки після молитви можливою є наука. «Це стосується нас усіх, бо нам всім потрібно вчитися, удосконалюватися в тому, що робимо, бо так робив патріарх, який вчився і в Австрії, і в Римі, - вів далі владика Гліб. - Він вважав, що потрібно їздити по світі, аби пізнавати, бо подорожі виховують, відкривають нові горизонти». Тому й мото університету, який він заснував в Римі, УКУ, було - «Істина і любов науки збирає в розсіяні сущих». Цей напис і сьогодні розміщений на будівлі УКУ в Римі. «Патріарх Йосиф не лише шукав, а й жив правдою. З розповідей відомо, що він був дуже строгою людиною. Ми, коли чули його кроки на коридорі, то були дуже обережні. Чому він був строгим? Це не була якась злоба чи злість, а тому, що він завжди шукав правди, жив нею і був безкомпромісний. Він завжди працював над собою для своєї Церкви», - зауважив проповідник. Єпископ підкреслив, що патріарх підніс ідеал патріархату для УГКЦ, заснував те, що було мрією митрополита Андрея Шептицького - УКУ в Римі. «У всіх ділянках він був батьком, учителем, провідником, етнархом. Він витривав у правді, незважаючи на всі труднощі і проблеми. Цією Літургією і цим Ювілейним роком ми прагнемо прославити нашого Господа, який дав нам цю велику людину. Ми щасливі через те, що є близькими до цієї унікальної особистості, яку Бог дає раз на кількасот років. За прикладом патріарха Йосифа візьмімо собі до серця слова святого Івана Богослова: «Пізнаймо правду, жиймо в правді і витриваймо в правді», – завершив владика Гліб. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.