«Патріарх помісної Церкви»: в Києві святкують ювілей Йосифа Сліпого

У Київському центрі УКУ проходять заходи з нагоди 125-ліття Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. 16 лютого, напередодні його дня народження (17.02.1892), було проведено круглий стіл, де звучали доповіді науковців та спогади очевидців і співробітників Патріарха.

В своєму виступі кардинал Любомир (Гузар) виділив три основні чесноти Сліпого, які конче необхідні не тільки віруючим, але й всьому українському суспільству: взаємне довір’я, жага до навчання та зусилля направлені на єднання.

Науково-історичну розвідку представив о. Михайло Димид. Сам він є певною мірою спадкоємцем Йосифа Сліпого, оскільки обіймав посаду ректора відновленої Львівської богословської семінарії, першим ректором якої був о. Сліпий. Він розповів, що він постійно та систематично відстоював право своєї Церкви на автономність та самоврядування. Так, 1979 року Папа Іван-Павло II призначив кардинала Івана-Мирослава (Любачівського) митрополитом до Філадельфії, однак Сліпий скасував це рішення, видав точно таке, але власне, і разом з папою висвятив Любачівського на митрополита.

Розповідь про дослідження літургічних традицій представив владика Гліб (Лончина). За його словами, Патріарх Йосиф завжди наголошував на необхідності дослідження власної, української церковної традиції. Також після літургічної реформи II Ватиканського собору, Глава УГКЦ сприяв активному перекладові богослужінь українською.

Літургічні традиції й справді були однією з найобговорюваніших тем. Зокрема, а кулуарах обговорювали феномен використання білого клобука Патріархами УГКЦ, а завдав напрямок цій дискусії владика Борис (Ґудзяк).

Цікавими особистими та глибоко емоційними враженнями поділилася Ірина Ясінська-Ґрейвз, яка не тільки була знайома зі Сліпим, але й співпрацювала з ним у Римі.

Про дитячі спогади розповів також і єпископ Борис (Ґудзяк). «Він дав надію, що ми – українські діяспоряни, повернемося на Батьківщину, – згадує владика. — В контексті тих подій, секуляризації та сексуальної революції, студентських протестів та недовіри до авторитету, Йосиф Сліпий був «білою вороною». Він створював структуру Церкви, коли навколо відбувалася тотальна реконструкція, він проповідував традиційність Патріархату (фактично патріархальні цінності), а в світі панував нігілізм» – підкреслює Борис (Ґудзяк).

Нагадаємо, що в контексті ювілейного року на честь 125-ліття Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, в Україні планується низка культурно-освітніх заходів, з розкладом яких можна ознайомитись на сайті РІСУ.