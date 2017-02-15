У Києві представили науково-просвітню програму святкування ювілею Йосипа Сліпого

16 лютого 2017, 09:14 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

exklusiv.gifВ УГКЦ розпочинається ювілейний рік на честь 125-ліття з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого (1892-1984). З цієї нагоди 15 лютого в Українському кризовому медіа центрі пройшла прес-конференція, — повідомляє власкор РІСУ.

170215_1.jpg

Кардинал Любомир (Гузар) розповів про набожність та релігійну спрямованість Патріарха Йосипа Сліпого. Він зазначив, що без розуміння цих чеснот не можна до кінця уяснити собі мотивації, а зрештою і пізнати особистість Сліпого. Владика Любомир також закликав не тільки «суто вивчати» діяльність та спадок його попередника, але й наслідувати його добрі справи.

Голова оргкомітету з питань святкування ювілею єпископ Гліб (Лончина) зазначив, що постать Сліпого відповідає гаслу: «Знайомий, але незнаний». Метою усіх торжеств та заходів владика бачить популяризацію постаті Патріарха. «Він є незнаним не тільки в країні, але й навіть в нашій власній Церкві», - зазначив єпископ.

Історик Олег Турій зазначив, що серед ювілейних заходів планується також і наукові події. «Владика Сліпий дуже хотів бути священиком, але також хотів займатися наукою», – зазначив пан Олег. Зокрема, планується серія виїзних круглих столів: 6-10 березня у Харкові – Полтаві – Запоріжжі, 13-16 березня в Одесі – Чернівцях – Ужгороді, 27-31 березня у Чернігові – Житомирі – Острозі. Також планується провести заходи в містах Бердянськ, Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Слов’янськ, Сіверськодонецьк, Кривій Ріг, Черкаси, Суми, Рівне, Луцьк, Вінниця, Хмельницький та Кам’янець-Подільський.

Анонсовано проведення 7-8 квітня студентської науково-практичної конференції «Патріарх Йосип Сліпий і розвиток української богословської науки та освіти у XX – на початку XXI століть». Також планується проведення Літньої школи для молодих науковців «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин», яка відбуватиметься з 8 по 16 липня у Римі.

З детальною програмою проведення заходів, які відбуватимуться в Києві 15–16 лютого 2017, можна ознайомитися на сайті РІСУ.

Система Orphus
теги до статті:Гліб (Лончина),Історія УГКЦ,Йосиф (Сліпий),Любомир (Гузар),Олег Турій
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Пан Валерій | 16 лютого 2017, 11:07

    Чапнін давно звільнений з усіх посад, то ж тепер може висловлювати тільки свою особисту позицію.

  • Fr. Valerii | 16 лютого 2017, 10:31

    "У Фрібурзі Митрополит Іларіон був дещо стриманіший, ніж завжди" - Він НЕ був "дещо стриманіший, ніж завжди". - В цьому матеріалі RISU

  • pavloosh | 15 лютого 2017, 22:45

    What a waste of time and energy. The Russian Orthodox Church shows no charity towards anyone. Their church leaders are stubborn, ignorant unChristian hypocrits.

  • Fr. Valerii | 15 лютого 2017, 22:12

    Але чомусь на "ювілейну" зустріч у Фрібурзькому університеті знову забули запросити представника УГКЦ. Також на сайті Радіо Ватикану немає жодної згадки про намір примирити УГКЦ і РПЦ ані

  • Леонтій | 15 лютого 2017, 15:32

    Хоча, з іншого боку, поява наприкінці 2-ї світової війни мільйонів і мільйонів німецьких біженців зі східних регіонів тогочасного ІІІ райху - це теж була чимала людська трагедія... Досить часто

Популярні статті місяця