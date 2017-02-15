У Києві представили науково-просвітню програму святкування ювілею Йосипа Сліпого

В УГКЦ розпочинається ювілейний рік на честь 125-ліття з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого (1892-1984). З цієї нагоди 15 лютого в Українському кризовому медіа центрі пройшла прес-конференція, — повідомляє власкор РІСУ.

Кардинал Любомир (Гузар) розповів про набожність та релігійну спрямованість Патріарха Йосипа Сліпого. Він зазначив, що без розуміння цих чеснот не можна до кінця уяснити собі мотивації, а зрештою і пізнати особистість Сліпого. Владика Любомир також закликав не тільки «суто вивчати» діяльність та спадок його попередника, але й наслідувати його добрі справи.

Голова оргкомітету з питань святкування ювілею єпископ Гліб (Лончина) зазначив, що постать Сліпого відповідає гаслу: «Знайомий, але незнаний». Метою усіх торжеств та заходів владика бачить популяризацію постаті Патріарха. «Він є незнаним не тільки в країні, але й навіть в нашій власній Церкві», - зазначив єпископ.

Історик Олег Турій зазначив, що серед ювілейних заходів планується також і наукові події. «Владика Сліпий дуже хотів бути священиком, але також хотів займатися наукою», – зазначив пан Олег. Зокрема, планується серія виїзних круглих столів: 6-10 березня у Харкові – Полтаві – Запоріжжі, 13-16 березня в Одесі – Чернівцях – Ужгороді, 27-31 березня у Чернігові – Житомирі – Острозі. Також планується провести заходи в містах Бердянськ, Дніпро, Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Слов’янськ, Сіверськодонецьк, Кривій Ріг, Черкаси, Суми, Рівне, Луцьк, Вінниця, Хмельницький та Кам’янець-Подільський.

Анонсовано проведення 7-8 квітня студентської науково-практичної конференції «Патріарх Йосип Сліпий і розвиток української богословської науки та освіти у XX – на початку XXI століть». Також планується проведення Літньої школи для молодих науковців «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин», яка відбуватиметься з 8 по 16 липня у Римі.

З детальною програмою проведення заходів, які відбуватимуться в Києві 15–16 лютого 2017, можна ознайомитися на сайті РІСУ.