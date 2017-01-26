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Глава УГКЦ зустрівся із новопризначеним Послом Чехії в Україні
4 лютого 2017, 19:21 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
2 лютого Глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся із новим Послом Чехії в Україні Радеком Матулою. Зустріч відбулася з ініціативи чиновника, в ході якої Посол засвідчив свою повагу до УГКЦ і заявив, що підтримує Україну і її європейське прагнення, зокрема надання їй безвізового режиму. Високопосадовець зазначив, що для нього є важливим спілкуватися з представниками громадянського суспільства в Україні.
"Я щиро вдячний вам за підтримку, як України, так і УГКЦ. Сьогодні в Чехії є багато наших заробітчан і близько десятка греко-католицьких священиків, які опікуються ними", - розповів Предстоятель Церкви.
Він також розповів про свої неодноразові візити до Праги, під час яких зустрічався не лише із душпастирями УГКЦ, а й із Архиєпископом Праги РКЦ Домініком Дукою. Блаженніший Святослав додав, що під час одного зі своїх душпастирських відвідин брав участь у фестивалі, який організували дисиденти, під час котрого поминали жертв комуністичних репресій. «Важливо спілкуватися саме із представниками громадянського суспільства, яке сьогодні самоорганізовується і є силою, що буде реформувати і оновлювати країну зсередини. Спілкування саме із середнім класом і приватними підприємцями дає можливість побачити подальшу перспективу держави», - сказав Глава УГКЦ високопосадовцю.
Наприкінці зустрічі Блаженніший Святослав розповів про видання «У паломництві до гідності та свободи: Пастирське слово Блаженнішого Святослава до вірних УГКЦ і всіх людей доброї волі», яке вийшло друком чеською мовою і яке незабаром представлять у Празі: «Я вдячний за цю ініціативу чеському інтелектуальному середовищу і за ті кошти, які воно зібрало, аби голос УГКЦ було чути чеською мовою для чеського читача». «Будемо все робити, аби співпраця між нашими державами, церквами та інтелектуальними колами розвивалася, бо це важливо для нас», - запевнив Предстоятель УГКЦ. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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