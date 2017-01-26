Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ обговорив богословські та правові аспекти екзорцизму

Під головуванням Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава 25-26 січня 2017 року Божого в Патріаршому центрі у Львові відбулася Сімдесят четверта сесія Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви.

За повідомленням Департаменту інформації УГКЦ, у синодальних засіданнях брали участь усі діючі єпископи Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ та владика Ніл (Лущак), єпископ-помічник Мукачівської греко-католицької єпархії.

Головною темою цієї сесії Синоду Єпископів Верховного Архиєпископства були богословські та правові аспекти екзорцизму. Про богословські аспекти екзорцизму доповів монс. Ларрі Хоган (Larry Hogan), віце-президент Міжнародної асоціації екзорцистів, а про канонічні аспекти екзорцизму доповідав о. П'єрмаріо Бурго (Piermario Burgo) з Італії. Завершили представлення головної теми владика Дмитро (Григорак), який повідомив про діяльність Міжнародної асоціації екзорцистів, та о. Леонід Григоренко, ЧНІ, який доповів про доцільність заснування Асоціації екзорцистів в УГКЦ. Після заслухання доповідей та предметного і всебічного обговорення головної теми отці Синоду прийняли відповідні синодальні рішення.

Синод присвятив значну кількість часу для опрацювання синодальних документів. Так, було розглянуто та затверджено: Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ до духовенства і вірних УГКЦ з нагоди Великого посту; Заклик Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства до духовенства і вірних УГКЦ та до всіх людей доброї волі про необхідність дотримуватися правил безпеки на дорогах та Семінарійну програму вишколу медичних капеланів.

Синод також заслухав інформацію про діяльність комісій Верховного Архиєпископства, яку доповів о. Петро Рак, керівник Відділу церковних комісій. Про діяльність Підкомісії «За тверезість життя» у складі Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я доповів о. Руслан П’яста, голова цієї Комісії. Він також розповів про заплановану діяльність, спрямовану на протистояння поширенню алкогольної залежності в українському суспільстві та допомоги людям жити відповідно до власної гідності, дарованої Творцем.

Синод заслухав інформацію про волонтерський рух у Верховному Архиєпископстві в контексті діяльності Координаційної ради з питань душпастирства в критичних ситуаціях. Про це доповідали Преосвященний владика Богдан (Манишин), голова Координаційної ради, та отець Петро Терлецький, викладач Українського католицького університету і волонтер.

Члени Синоду заслухали інформацію про місію і діяльність Українського католицького університету, яку подали о. Богдан Прах, ректор УКУ, та Ігор Скочиляс, проректор з наукової роботи УКУ. Синод поблагословив цей церковний навчальний заклад на подальшу наукову, навчальну та виховну працю, яка повинна мати у своїй науково-дослідницькій основі історію і богослов’я київського християнства в цілості та Унійної Київської митрополії зокрема.

Про підготовку до ювілейного відзначення 125-річчя від дня народження ісповідника віри патріарха Йосифа доповів пан Олег Турій, проректор з програмного розвитку Українського католицького університету.

Сімдесят п’яту сесію Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви вирішено провести у квітні 2017 року Божого.