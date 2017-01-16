У Житомирі відбулися урочистості з нагоди 20-ї річниці відновлення офіційної діяльності УГКЦ у цьому регіоні

17 січня 2017, 09:57 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав у Різдвяний період, 15 січня 2017 року, відвідав із душпастирським візитом місто Житомир з нагоди 20-ї річниці служіння парафії Святого Василія Великого УГКЦ та річниці відновлення офіційної діяльності Церкви в Житомирі.

Патріарх Святослав подякував душпастирям, які зібрали тут греко-католицьку громаду. Зокрема, Глава УГКЦ подякував о. Івану Цихуляку, який був одним із перших душпастирів тут, та о. Віталію Сидоруку, теперішньому настоятелю парафії.

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«Це були двадцять років змагання за право нашого існування. Усі ці роки не вбили в нас ні віри, ні надії, ні любові до Бога, а зробили наш сильнішими. Дякуємо також Українським Церквам у Житомирі, зокрема нашим братам православним, бо наша доля тут спільна. Утверджувати свідомість Української Церкви на Житомирщині непросто, але ми дякуємо, що вона розвивається», - продовжив він. Проповідник пригадав, що Житомир є історичною колискою Унійної Церкви на Правобережній Україні, адже в Радомишлі була столиця унійних митрополитів: «Дякуємо усім, хто говорить правду про історію УГКЦ на цій землі».

Предстоятель Церкви подякував також владиці Яну Пурвінському, Єпископу-ординарію Києво-Житомирської дієцезії РКЦ, за співпрацю, братам латинського обряду, які «двадцять років тому прийняли громаду УГКЦ до свого катедрального собору». Єпископ Ян тоді на 10 років відкрив для греко-католиків двері кафедрального храму, щоб дати можливість парафії, яка відроджується,  місце на молитву.

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Одним із важливих заходів у Житомирі у часі візиту Предстоятеля УГКЦ  був благодійний концерт «Різдвяне диво» у приміщенні Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, на якому збирали кошти на лікування 9-річного Володимира Каблова, який 26 листопада 2016 року потрапив під колеса тролейбуса. «Різдвяне диво» відбулося за участю відомих виконавців із Житомира, Львова та Бахмута.

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В рамках офіційного візиту до Житомирщини 15 січня Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви  зустрівся з керівництвом області та міста – Головою ОДА Ігорем Гундичем і Головою обласної Ради Володимиром Ширмою.

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Двадцять років тому УГКЦ повернулася до Житомира», – сказав архиєрей до високопосадовців. За його словами, Унійна Київська митрополія своєю колискою вважала місто Житомир: «У Радомишлі поховані мої два попередники. Та, на жаль, ми не знаємо, де їхні могили. Тож просимо вашої допомоги, аби віднайти поховання київських митрополитів». Блаженніший Святослав додав, що ще й сьогодні існує будинок семінарії згаданої митрополії, в якому тепер розміщена середня школа. «Наша Церква завжди була невід’ємною складовою суспільства на цих теренах. До того ж  цього року вшановуємо 400 років реформи руського монашества у Чині святого Василія Великого, а тут було багато центрів освіти й культури, які розвивали саме ці монахи», –вів далі Предстоятель Церкви. Тому, коли незалежна Україна дала можливість греко-католикам вільно сповідувати віру, то «ми намагалися бути з нашими людьми». У своєму слові до високопосадовців Глава УГКЦ розповів, як громаді було непросто тут, адже «були спроби маргіналізувати нас, не дати можливості розвиватися, але це додало силу й енергію нашим людям».

Він пригадав, як минулого року історики знайшли матеріали про Житомирську унію 1716 року й провели велику наукову конференцію на цю тему в Києво-Могилянській академії та Радомишлі. «Ми не існуємо тут проти когось, а хочемо бути разом. Такою є наша мета. У місті існують дві громади УГКЦ – одна має земельну ділянку, а інша – ні. Тому, прошу вас, у можливості співпраці, аби й вона отримала ділянку», – звернувся до житомирських чиновників Блаженніший Святослав.

Голова ОДА Ігор Гундич наголосив на важливості цієї зустрічі: «Релігія відіграє важливу роль у житті кожного українця. І ви ті люди, які наставляють нас, громадян, сповідувати та виконувати Божі заповіді. Тому для мене велика честь спілкуватись із Вами», – зазначив голова ОДА.

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) звернувся до керівників області також з проханням допомогти у виділенні земельних ділянок для будiвництва храмiв у м. Радомишлі та Житомирі. А також висловив надію на те, що представники УГКЦ повноцінно долучатимуться до життя та діяльності громади Житомира і співпраця з владою стане ще тіснішою у майбутньому.

«Сьогоднішня зустріч – це імпульс позитиву для того, щоб разом працювати для добра. Спільні добрі справи об’єднують людей незалежно від конфесії. В наш час такий позитив і добрі новини дуже потрібні. Тому дякуємо вам за зустріч. У ваших обличчях ми побачили щирих партнерів і співрозмовників. Божого благословення вам у Новому році», – подякував за зустріч Патріарх Святослав (Шевчук).

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теги до статті:Святослав (Шевчук),УГКЦ,УГКЦ в Житомирі,Ян Пурвінський
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    • Леонтій | 17 січня 2017, 10:10

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    • ivanqwe | 17 січня 2017, 08:53

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