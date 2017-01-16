У Житомирі відбулися урочистості з нагоди 20-ї річниці відновлення офіційної діяльності УГКЦ у цьому регіоні

Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав у Різдвяний період, 15 січня 2017 року, відвідав із душпастирським візитом місто Житомир з нагоди 20-ї річниці служіння парафії Святого Василія Великого УГКЦ та річниці відновлення офіційної діяльності Церкви в Житомирі.

Патріарх Святослав подякував душпастирям, які зібрали тут греко-католицьку громаду. Зокрема, Глава УГКЦ подякував о. Івану Цихуляку, який був одним із перших душпастирів тут, та о. Віталію Сидоруку, теперішньому настоятелю парафії.

«Це були двадцять років змагання за право нашого існування. Усі ці роки не вбили в нас ні віри, ні надії, ні любові до Бога, а зробили наш сильнішими. Дякуємо також Українським Церквам у Житомирі, зокрема нашим братам православним, бо наша доля тут спільна. Утверджувати свідомість Української Церкви на Житомирщині непросто, але ми дякуємо, що вона розвивається», - продовжив він. Проповідник пригадав, що Житомир є історичною колискою Унійної Церкви на Правобережній Україні, адже в Радомишлі була столиця унійних митрополитів: «Дякуємо усім, хто говорить правду про історію УГКЦ на цій землі».

Предстоятель Церкви подякував також владиці Яну Пурвінському, Єпископу-ординарію Києво-Житомирської дієцезії РКЦ, за співпрацю, братам латинського обряду, які «двадцять років тому прийняли громаду УГКЦ до свого катедрального собору». Єпископ Ян тоді на 10 років відкрив для греко-католиків двері кафедрального храму, щоб дати можливість парафії, яка відроджується, місце на молитву.

Одним із важливих заходів у Житомирі у часі візиту Предстоятеля УГКЦ був благодійний концерт «Різдвяне диво» у приміщенні Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, на якому збирали кошти на лікування 9-річного Володимира Каблова, який 26 листопада 2016 року потрапив під колеса тролейбуса. «Різдвяне диво» відбулося за участю відомих виконавців із Житомира, Львова та Бахмута.

В рамках офіційного візиту до Житомирщини 15 січня Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви зустрівся з керівництвом області та міста – Головою ОДА Ігорем Гундичем і Головою обласної Ради Володимиром Ширмою.

Двадцять років тому УГКЦ повернулася до Житомира», – сказав архиєрей до високопосадовців. За його словами, Унійна Київська митрополія своєю колискою вважала місто Житомир: «У Радомишлі поховані мої два попередники. Та, на жаль, ми не знаємо, де їхні могили. Тож просимо вашої допомоги, аби віднайти поховання київських митрополитів». Блаженніший Святослав додав, що ще й сьогодні існує будинок семінарії згаданої митрополії, в якому тепер розміщена середня школа. «Наша Церква завжди була невід’ємною складовою суспільства на цих теренах. До того ж цього року вшановуємо 400 років реформи руського монашества у Чині святого Василія Великого, а тут було багато центрів освіти й культури, які розвивали саме ці монахи», –вів далі Предстоятель Церкви. Тому, коли незалежна Україна дала можливість греко-католикам вільно сповідувати віру, то «ми намагалися бути з нашими людьми». У своєму слові до високопосадовців Глава УГКЦ розповів, як громаді було непросто тут, адже «були спроби маргіналізувати нас, не дати можливості розвиватися, але це додало силу й енергію нашим людям».

Він пригадав, як минулого року історики знайшли матеріали про Житомирську унію 1716 року й провели велику наукову конференцію на цю тему в Києво-Могилянській академії та Радомишлі. «Ми не існуємо тут проти когось, а хочемо бути разом. Такою є наша мета. У місті існують дві громади УГКЦ – одна має земельну ділянку, а інша – ні. Тому, прошу вас, у можливості співпраці, аби й вона отримала ділянку», – звернувся до житомирських чиновників Блаженніший Святослав.

Голова ОДА Ігор Гундич наголосив на важливості цієї зустрічі: «Релігія відіграє важливу роль у житті кожного українця. І ви ті люди, які наставляють нас, громадян, сповідувати та виконувати Божі заповіді. Тому для мене велика честь спілкуватись із Вами», – зазначив голова ОДА.

Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) звернувся до керівників області також з проханням допомогти у виділенні земельних ділянок для будiвництва храмiв у м. Радомишлі та Житомирі. А також висловив надію на те, що представники УГКЦ повноцінно долучатимуться до життя та діяльності громади Житомира і співпраця з владою стане ще тіснішою у майбутньому.

«Сьогоднішня зустріч – це імпульс позитиву для того, щоб разом працювати для добра. Спільні добрі справи об’єднують людей незалежно від конфесії. В наш час такий позитив і добрі новини дуже потрібні. Тому дякуємо вам за зустріч. У ваших обличчях ми побачили щирих партнерів і співрозмовників. Божого благословення вам у Новому році», – подякував за зустріч Патріарх Святослав (Шевчук).