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Дванадцять підсумків 2016 року для УГКЦ від релігійного експерта
2 січня 2017, 08:47 | УГКЦ | 4 | | Код для блогу | |
2016 рік у житті УГКЦ був насичений різними подіями, одні з яких позначилися позитивно на її діяльності, а інші - негативно.
Департамент інформації УГКЦ пропонує для ознайомлення дванадцять важливих підсумків прожитого року в житті Церкви від відомого експерта і релігійного оглядача, головного редактора журналу "Патріархат" Анатолія Бабинського, які він підбив у програмі "Відкрита Церква. Діалоги" на Живому ТБ.
- Рік Божого милосердя в усій Католицькій Церкві розпочався символічним благословенням українською Ярославською іконою Божої Матері «Милосердя двері», що є добрим і теплим знаком для УГКЦ. Це великий знак, бо ми всі потребуємо милосердя… адже не кожна країна перебуває в стані війни.
- Гаванська декларація – продукт складної дипломатичної роботи. Кожна сторона мала карти в руках, які виставила на стіл і склала цей документ. Тому цей документ вийшов строкатим: деякі уривки написані одним – екуменічним – стилем, а інші – дуже сухою мовою.
- У Гаванській декларації, коли згадується про УГКЦ, то йдеться насамперед про уніатизм, повторюється дещо перефразована Баламандська декларація і те, що греко-католики мають право на існування, також згадується конфлікт в Україні.
- У Гаванській декларації діалог у правді був принесений у жертву діалогу в любові і це є її проблемою.
- Цей документ нагадує Мінські умови, в яких складені докупи дипломатичні вимоги сторін, які часом не узгоджуються між собою.
- Для Московського патріархату зустріч на Кубі стала нагодою вийти з ізоляції.
- УГКЦ є унікальною: ми знаходимося на межі Сходу і Заходу, Півдня та Півночі… Крім цього, Церква на ходу формує нове богослов’я, по-новому осмислює свою роль у війні, бо ця війна є не класичною, а гібридною і триває одночасно на багатьох фронтах.
- Війна, з одного боку, велика трагедія, а з іншого, вона пробудила в нашому народі багато позитивних якостей.
- У справі незаконної забудови біля Патріаршого собору в Києві зійшлися великі гравці. Ця забудова стала скандалом національного масштабу і є наслідком беззаконня в державі.
- Від того, як вирішиться ситуація із забудовою біля Патріаршого собору в Києві, можуть настати позитивні зміни в державі або не настати. УГКЦ цілком справедливо і логічно наполягає на тому, аби ситуація вирішилася в рамках українського законодавства.
- Ситуація із забудовою біля Патріаршого собору в Києві – це тест для Київської міської влади і держави загалом. Бо ця ситуація національного масштабу: Київ – серце нашої держави, і кожен, як камертон, реагує на те, що там відбувається. Якщо ця справа вирішиться в спосіб дотримання закону, то це дасть позитивний імпульс до змін у багатьох сферах.
- Україна є місійною територією, бо багато з тих людей, які чули щось про Христа, не є християнами. Якщо УГКЦ буде продовжувати бути собою – бути автентичною, і нести Добру Новину, то храмів ставатиме більше.
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- 2 січня 2017, 12:55| Коментувати коментар
ЗАКІНЧЕННЯ. І тут, мабуть, має сенс не лише пригадати й наголосити на цьому (практичному) статусі "доберестейського" київського християнства: бути, по суті і змісту, своєрідною - посередницькою "з'єднувальною ланкою" поміж Сходом і Заходом тогочасного християнського світу. А також, відповідно, його вірності богословсько-догматичному навчанню (тоді ще) єдиної Христової Церкви Сходу і Заходу І тисячоліття. Набагато ж важливіше, гадаю, вартує (у цьому ж контексті) поглянути на той - воістину феноменально-унікальний досвід, який різнобарвне українське християнство набуло й заманіфестувало під час та, власне, на самому Другому Майдані. Себто якраз тоді й була, по суті, продемонстрована й задекларована саме ТА й, передусім, молитовно-практична модель міжхристиянської єдності, насамперед, "ЗНИЗУ". На рівні, щонайперше, пересічних вірян та їхніх спільнотних душпастирів і в якій, власне, греко-католики грали далеко не останню роль. Та, на "взірці" й основі якої, як виглядає, Святий Дух і буде відновлювати первісне - як, зокрема, це було в ранній Церкві - єднання і братерство поміж християнами. Як, власне, в Україні, так і поза її межами - "та аж до останнього краю землі" (Діян.1:8).
- 2 січня 2017, 12:21| Коментувати коментар
ПРОДОВЖЕННЯ. З приводу ж "формування нового богослов'я" УГКЦ, то тут, мабуть, варто - поміж іншого - зауважити наступне. Доти, допоки ця Церква перебуває не просто у "сопричасті", а (реально) ПІДПОРЯДКОВАНА - і адміністративно, і теологічно-догматично - Ватиканові, то, як видається, вона навряд чи зможе - вповні та вельми ефективно - використовувати свої (потенційно) УНІКАЛЬНІ можливості знаходження "на межі Сходу і Заходу, Півдня та Півночі". Тобто ту "екуменічну" місію і роль, яка Божим Провидінням була визначена й закладена - ще під час творення і становлення історичної Київської Церкви. Тобто, будучи засадничо закоріненою у східнохристиянській обрядовості й духовності, вона прагнула й практично старалась гармонійно збалансовувати та з'єднувати і синтезувати, взаємодоповнюючи і взаємозбагачуючи та плекаючи кращі й передові християнські традиції і досвід, набутки, новації й реформи (у т. ч., приміром, соборноправність, створення навколоцерковних братств тощо) Сходу і Заходу. Того християнського Заходу, котрий, у свою чергу, починаючи від першої половини ХVI ст. і далі, також втратив свою попередню еклезіальну та теологічно-літургійну цілісність і однобарвність. І лише тоді, коли у нашій – до того (фактично) майже самостійній – вітчизняній Церкві більшістю її ієрархії наприкінці ХVІ ст. цей міжконфесійний баланс і рівновага були однобічно й доволі швидко, без урахування думки численних опонентів, кардинально "перезавантажені" на користь найпотужнішого з протиборствуючих світових конфесійно-церковних центрів (Рима), стався отой прикрий, драматичний - постберестейській розкол всередині вже русько-українського християнства ("Русь нищить Русь"). Котрий практично й досить скоро унеможливив подальше повноцінне виконання ним тієї його благотворної "екуменічної" місії. А надто після жорстоко-кривавої - нещадно-антикатолицької Хмельниччини та, відповідно, ординського - поступового, крок за кроком, етап за етапом - "поглинання" України та її Церкви хижою Московською імперією.
- 2 січня 2017, 12:00| Коментувати коментар
"Крім цього, Церква на ходу формує нове богослов’я" - Цей підсумок є правдивий, якщо визнати факт, що УГКЦ є новою церквою, утвореною у 1989 році, і не є спадкоємницею ГКЦ, яка мала стале Католицьке Богослов’я.
- 2 січня 2017, 11:15| Коментувати коментар
Є іще один "підсумок", який (чомусь) не був згаданий у цьому "реєстрі". Тобто, невдовзі після тої "епохальної зустрічі" у гаванському аеропорту відбулися відвідини проводом УГКЦ Ватикану. Так от, у їх перебігу керівнитву цієї української Церкви, судячи з усього, чітко дали зрозуміти (нагадали), хто саме - в цілій католицкій світовій спільноті-структурі "хазяїн" (по суті, абсолютно-тотальний диктатор). Себто, єпископ Риму. І от - якраз після цього - з боку представників УГКЦ одразу ж ПРИПИНИЛИСЯ будь-які розмови і критичні зауваги в бік Ватикану. І з приводу "дивної" реакції і позиції останнього щодо агресії РФ проти України, і стосовно деяких (інших) "двозначностей" тексту тієї Гаванської декларації. Й, зокрема, відносно статусу східних унійних спільнот (як таких).
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- 2 січня 2017, 12:55
ЗАКІНЧЕННЯ. І тут, мабуть, має сенс не лише пригадати й наголосити на цьому (практичному) статусі "доберестейського" київського християнства: бути, по суті і змісту, своєрідною - |
- 2 січня 2017, 12:21
ПРОДОВЖЕННЯ. З приводу ж "формування нового богослов'я" УГКЦ, то тут, мабуть, варто - поміж іншого - зауважити наступне. Доти, допоки ця Церква перебуває не просто у "сопричасті", |
- 2 січня 2017, 12:00
"Крім цього, Церква на ходу формує нове богослов’я" - Цей підсумок є правдивий, якщо визнати факт, що УГКЦ є новою церквою, утвореною у 1989 році, і не є спадкоємницею ГКЦ, яка мала стале |
- 2 січня 2017, 11:15
Є іще один "підсумок", який (чомусь) не був згаданий у цьому "реєстрі". Тобто, невдовзі після тої "епохальної зустрічі" у гаванському аеропорту відбулися відвідини |
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