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У Хмельницькому перезахоронили священиків й мирян УГКЦ кінця ХVIII – початку ХIХ століття
27 грудня 2016, 12:07 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
26 грудня у Хмельницькому відбулася історична подія – перезахоронення священиків і мирян УГКЦ, похованих наприкінці ХVIII століття.
Заупокійну Святу Літургію та панахиду очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодор (Мартинюк) у співслужінні з о. Іваном Данкевичем, о. Віталієм Футорським та о. Романом Соколовським у супроводі хору семінаристів Тернопільської семінарії, пише сайт Кам'янець-Подільської єпархії УГКЦ.
Людські рештки виявили в мікрорайоні «Лєзнево» при закладанні фундамента громадської будови. Висновок археологів засвідчує поховання кінця ХVIII – початок ХIХ століття. За переданням у цій місцевості був дерев’яний храм, біля якого хоронили священиків та мирян Української Греко-Католицької Церкви. Після третього поділу Польщі (1795р.) теперішня Хмельницька область опинилася під пануванням Російської імперії. Від початку панування все українське знищували: церкви, мову, культуру. Був знищений і дерев’яний храм та в забуття хотіли відправити і кладовище.
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- 27 грудня 2016, 14:41
А хто ж кому (направду) наразі в Україні забороняє чи перешкоджає дотримувати якісь традиції або плекати власну гідність тощо?! Не треба тут - як кажуть, зовсім на рівному місці - щось вигадувати та |
- 27 грудня 2016, 14:29
Дійсно: гетьман Богдан Хмельницький був дость непростою і навіть доволі суперечливою постаттю в українській історії. Однією рукою чинив він одне, а от водночас друга робила... Й, зокрема, його козаки |
- 27 грудня 2016, 12:40
Ну Ви так змалювали визначного гетьмана України, який (не забувайте)очолив національно-визвольний рух....і якщо цікаво згадайте які вимоги він висував королю (хоча Владислав і обіцяв їх виконати, |
- 27 грудня 2016, 12:16
Ну да, в ЄС ми нікому не потрібні, безвіз не дають, так давайте хоч так до них прилучимось. Поваги до своїх традицій та власної гідности у нас не залишилось? |
- 27 грудня 2016, 12:12
До речі, є такі історичні дані, що Богдан Хмельницький, зрештою, - наприкінці свого життя - таки усвідомив істинну суть того свого - москвофільного "вибору", який йому довелося зробити... |
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