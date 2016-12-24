У Хмельницькому перезахоронили священиків й мирян УГКЦ кінця ХVIII – початку ХIХ століття

27 грудня 2016, 12:07 | УГКЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

26 грудня у Хмельницькому відбулася історична подія – перезахоронення священиків і мирян УГКЦ, похованих наприкінці ХVIII століття.

Заупокійну Святу Літургію та панахиду очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодор (Мартинюк) у співслужінні з о. Іваном Данкевичем, о. Віталієм Футорським та о. Романом Соколовським у супроводі хору семінаристів Тернопільської семінарії, пише сайт Кам'янець-Подільської єпархії УГКЦ.

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Людські рештки виявили в мікрорайоні «Лєзнево» при закладанні фундамента громадської будови. Висновок археологів засвідчує поховання кінця ХVIII – початок ХIХ століття. За переданням у цій місцевості був дерев’яний храм, біля якого хоронили священиків та мирян Української Греко-Католицької Церкви. Після третього поділу Польщі (1795р.) теперішня Хмельницька область опинилася під пануванням Російської імперії. Від початку панування все українське знищували: церкви, мову, культуру. Був знищений і дерев’яний храм та в забуття хотіли відправити і кладовище.

 

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теги до статті:Теодор (Мартинюк),УГКЦ на Хмельниччині,унійна Церква
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    Останні коментарі

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    • Леонтій | 27 грудня 2016, 14:29

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    • BBC | 27 грудня 2016, 12:40

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    • Пан Валерій | 27 грудня 2016, 12:16

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    • Леонтій | 27 грудня 2016, 12:12

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