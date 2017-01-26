Помер єпископ Станіслав Падевський

Сьогодні, 29 січня 2017 року, надійшла інформація про те, що у Польщі помер єпископ-емерит Харківсько-Запорізький РКЦ Станіслав Падевський. Останні роки він проживав у монастирі братів-капуцинів у Сенджішові Малопольському, — повідомляє Credo.

Станіслав Падевський народився 18 вересня 1932 року в Новій Гуті (Бучацький повіт, нині Монастириський район) на Тернопільщині. 1945 року родина Падевських була переселена до Польщі, у Нижню Сілезію. Там Станіслав навчався у педагогічному та загальноосвітньому ліцеях.

27 серпня 1950 року вступив до Ордену Братів Менших (капуцинів) у Кракові. Філософську та богословську освіту здобував у їхній же Вищій духовній семінарії. 24 лютого 1957 року прийняв священицькі свячення у Кракові з рук єпископа Станіслава Роспонда. У 1961-1966 роках вивчав гуманітарні науки (спеціалізація — славістика) в Люблінському Католицькому Університеті та Ягеллонському Університеті у Кракові. 22 червня 1966 р. отримав диплом магістра за працю «Слов’янські справи у польській та латинській літературі часів Зигмунда Старого».

У 1970-х роках приїжджав в Україну на допомогу місцевим священикам. 1988 року о. Станіслав Падевський першим із капуцинів повернувся в Україну і працював у різних парафіях, зокрема у Барі та Полонному. З часом отримав українське громадянство.

16 квітня 1995 року Папа св. Іван Павло ІІ, продовжуючи відбудовувати структури Католицької Церкви в Україні, призначив Станіслава Падевського (тоді настоятель парафії у Вінниці) Кам’янець-Подільським єпископом-помічником. 10 червня 1995 року о. Падевський був консекрований на єпископа у Кам’янець-Подільській катедрі свв. Апп. Петра і Павла. Його єпископський девіз — «Agnus vincit».

Від 10 жовтня 1998 року єпископ Падевський був Львівським єпископом-помічником. 4 травня 2002 дістав призначенння бути першим дієцезіальним єпископом (ординарієм) новоствореної Харківсько-Запорізької дієцезії. Урочисте впровадження (інґрес) першого Харківсько-Запорізького єпископа-ординарія до катедри Успіння Пресвятої Богородиці відбулося 10 липня 2002 року.

Від 19 березня 2009 року, коли Святіший Отець Бенедикт XVI прийняв від єпископа Станіслава Падевського зречення з уряду ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, владика Падевський був єпископом-сеньйором. За станом здоров’я виїхав до Польщі, де осів у згаданому монастирі братів-капуцинів.

Володів українською, польською, російською, італійською та англійською мовами. Написав та видав українською мовою багато книжок, зокрема: «Гравітація сердець» (Кам’янець-Подільський, 1996), «Одинадцята заповідь» (Львів, 2000), «Стати на сторону Духа» (Львів, 2000), «Символи Христа» (Львів, 2001), «Учителю, де перебуваєш» (Львів, 2003), «Наречена Агнця» (Вінниця, 2003), «Світла минулого» (Харків, 2003), «Повернення додому» (Львів, 2006). Написав також кілька десятків статей у католицькі мас-медіа в Україні та закордоном. Свого часу провадив постійну рубрику в «Парафіяльній Газеті» (пізніше — «Католицький Вісник»).

Похорон владики Станіслава відбудеться 1 лютого в Седжішові Малопольському (Польща).