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Чернігівські римо-католики святкують Різдво у новому храмі
26 грудня 2016, 10:48 | РКЦ в Україні | | 0 | | Код для блогу | |
Учора, 25 грудня, парафіяни чернігівського костелу, названого на честь Зішестя Святого Духа, відзначили одне з найголовніших християнських свят – Різдво Христове.
«На урочисту нічну службу напередодні Різдва прийшло понад 150 парафіян, – повідомив настоятель храму Зішестя Святого Духа отець Бернард Фельчиховський. – А загалом у нашого храму дві сотні прихожан. Найактивніші вони у дні великих свят. Богослужіння проводяться в основному українською мовою, рідше – польською. У день Різдва відбулося чотири богослужіння. Крім того, для дітей відбуваються урочистості у теплому нижньому храмі. Там же зазвичай проводимо служби і для літніх людей. Урочисті різдвяні заходи в костелі триватимуть до Нового року».
Парафія Зішестя Святого Духа була зареєстрована в Чернігові 1993 року. Тривалий час римо-католики намагалися повернути собі історичну будівлю костелу на П’ятницькій (навпроти медучилища), в якій радянська влада розмістила архів. Але ці намагання не мали успіху. Архів там розміщується і нині.
Тоді римо-католицька громада на чолі з отцем Генріхом Камінським розпочала спорудження нового храмового комплексу по вулиці Київській, 20. Будівництво тривало довго – понад 15 років. Костел було офіційно освячено лише у листопаді 2015 року.
Нині тут діють два храми – верхній і нижній. Струнка дзвіниця, сама будівля костелу, прилеглі до неї споруди і подвір’я є окрасою Чернігова, — розповідає власкор РІСУ Любов Потапенко.
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