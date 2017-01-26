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На Закарпатті перепоховають тлінні останки народного єпископа Івана (Маргітича)
30 січня 2017, 10:52 | Мукачівська греко-католицька єпархія | | 0 | | Код для блогу | |
Перепоховання останків єпископа-помічника Мукачівського Івана (Маргітича) відбудеться у церкві Покрови Пресвятої Богородиці в селі Боржавське Виноградівського району Закарпатської області 4 лютого 2017 року.
Участь у перепохованні єпископа, який став символом єдності Мукачівської греко-католицької єпархії та УГКЦ, візьмуть єпарх Мукачівський Мілан (Шашік) та Глава УГКЦ Святослав (Шевчук), інші єпископи та духовенство.
Спершу у Боржавському 4 лютого об 11.00 розпочнеться Архиєрейська Літургія з приводу перепоховання єпископа Івана (Маргітича). Після неї пройдуть заупокійні богослужіння, а відтак і саме перепоховання, — повідомляє кореспондент РІСУ Володимир Мороз
Власне, владика Маргітич і зараз похований у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, яку збудували з його ініціативи і його стараннями. Досі його тлінні останки покоїлися у підземних приміщеннях храму, але там виникла проблема надмірної вологості. Тож після ремонту у храмі під святилищем облаштували спеціальний саркофаг, в якому знайде свій останній спочинок прах єпископа, і до нього буде зручний доступ для віруючих.
Довідка
Єпископ Іван Маргітич народився 4 лютого 1921 року у селі Боржавське теперішнього Виноградівського району. Ще у сільській школі став учасником «Пласту», а згодом — юнацтва ОУН. Уже як студент Ужгородської духовної семінарії був арештований угорською владою з іншими молодими людьми за патріотичні погляди і вміщений до палацу Ковнера в Мукачевому, перетвореного на тюрму, в якій катували українців. Засуджений за прагнення приєднати Закарпаття до незалежної України. Звільнений стараннями Мукачівського єпископа Івана Стойки. У 1946 році закінчив семінарію, служив у Виноградові і Рахові. Із 1949 р. — у підпіллі. У 1951 році заарештований і засуджений до 25 років ув’язнення та 5 років поразки у громадянських правах. Утім, майбутнього владику звільнили після смерті Сталіна. Він повернувся до рідного села, де працював у колгоспі та підпільно служив.
Висвячений на єпископа 10 вересня 1987 року. Із 1991 року іменований св. Папою Іваном Павлом ІІ єпископом-помічником Мукачівським. Владика Іван Маргітич виступав за єдність Мукачівської греко-католицької єпархії з УГКЦ і брав участь у роботі Синоду єпископів УГКЦ. Активно працював над вшануванням пам’яті героїв Карпатської України, о. Августина Волошина. Владика Маргітич помер під час освячення престолу церкви у селі Пилипець 7 вересня 2003 року. За свою жертовну працю і близькість до рідного народу отримав від людей назву народного єпископа.
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