На Закарпатті греко-католицький священик «ходить по воді» (фото)

28 грудня 2016, 10:38 | Мукачівська греко-католицька єпархія | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Міжгір'ї , на Закарпатті, греко-католицький священик Василь Мандзюк знайшов оригіналний спосіб добиратися до церкви по затоплених вулицях. Щоби не замочити у воді ноги, він одягає дерев’ян ходулі і таким чином прямує на Службу.

Фотографію із винахідливим священнослужителем опублікував сайт Новини хустського району.

«У Міжгір'ї священик Василь Мандзюк "ходить по воді", - пишуть на сайті. - Коли трохи підтопило, а Службу відслужити треба. Міжгір'я. 23 грудня 2016 року, о. Василь Мандзюк».

«Затопленими водою вулицями міста можна пересуватись не інакше як на дерев'яних ходулях», - зазначають журналісти.

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теги до статті:Мукачівська греко-католицька єпархія
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