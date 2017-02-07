Католики-мароніти познайомлять українців із традиціями своєї Церкви

7 лютого 2017, 09:16 | Католицький світ | 0 |   | Код для блогу |  | 

8 лютого, вперше в Україні, з нагоди Дня Святого Маруна, Отця Маронітської Католицької Церкви, «Ліванський культурно – інформаційний центр» та Ліванська Маронітська родина в Україні організовує урочистий Святковий вечір, повідомляє День.

О 18.00 у Кафедральному Соборі св. Олександра, за адресою вул. Костьольна 17, м. Київ, відбудеться Служба Божа під проводом Архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського Нунція в Україні та Архиєпископа Мечислава Мокшицького, Львівського Митрополита і Глави Конференції Римо-Католицьких єпископів в Україні.

Перед Службою на прихожан Церкви та гостей чекає духовний концерт у виконанні маронітського духовного хору з Лівану, який розпочнеться о 17:30

Після урочистого богослужіння, о 19:30 у Міжнародному центрі культури і мистецтва (Жовтневий Палац), за адресою: м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, відбудеться Святковий концерт.

Перед концертом гості зможуть переглянути документальний фільм про Маронітів (режисер-художній керівник – Гассан Госсеіні), а потім – насолодитись музичним концертом Державного оркестру України спільно з музикантами з Лівану:

• церковний спів у виконанні ліванських співаків Фуада Фаделі та Зени і Марселя Бадави

• ліванська музика у сучасній обробці під керівництвом композитора Мішеля Фаделі

Разом з гостями, Святковий вечір відвідають такі повноважні особи:

• Апостольський Нунцій – Архієпископ КЛАУДІО ҐУДЖЕРОТТІ

• Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ліван в Україні пані Клод Халіль Аль Хажал

• Архиєпископ Мечислав Мокшицький, Львівський Митрополит Глави Конференції Римсько-Католицьких єпископів в Україні

• Шейх Ахмед Тамим – муфті України

• Представники дипломатичного корпусу

• Меценат, Президент авіакомпанії «UM Air» Родріг Мерхеж.

О 21:00 на всіх гостей чекає фуршет «Дегустація сучасної ліванської кухні».

Маронітська Церква – найбільша Католицька Церква східного обряду Близького Сходу, кількість її прихожан перевищує три мільйони, а третина їх проживає в Лівані. Церква зветься маронітською, а її прихожани – маронітами на честь аскета-пустельника Маруна, одного з найвідоміших ліванських християнських святих, який жив в IV-V ст. нашої ери. День св. Маруна – найбільше свято для всіх католиків-маронітів світу.

 

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теги до статті:Клаудіо Ґуджеротті,Маронітська Католицька Церква,Мечислав Мокшицький
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