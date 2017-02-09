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Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті відвідує Авдіївку
14 лютого 2017, 14:38 | Апостольська Нунціатура | 1 | | Код для блогу | |
14-15 лютого 2017 року Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті разом з єпископом Яном Собіло, Президентом Технічного Комітету Акції «Папа для України» перебуває з візитом в Авдіївці та інших прилеглих населенних пунктах Донецької області, що постраждали від обстрілів останніми днями.
Як йдеться у повідомленні Апостольсьої Нунціатури в Україні, нунцій їде на Донеччину, щоби засвідчити солідарність, молитву і благословення Папи Франциска людям, які зазнали величезних страждань, будучи позбавлені води, світла та засобів для існування в умовах надзвичайного холоду.
Апостольський Нунцій зустрінеться з евакуйованими до Святогорська дітьми, постраждалими особами, які перебувають у центральному госпіталі Авдіївки, вчителями зруйнованих шкіл та представниками місцевої влади. Посол Ватикана в Україні відвідає також центр підтримки та психосоціального відновлення дітей.
Разом з Комітетом гуманітарної Ініціативи «Папа для України» представник Святішого Отця Франциска підпише Угоду для реалізації проекту миттєвої надзвичайної допомоги, що її Папа Франциск жертвує, у розмірі 200 тисяч євро, для підтримки тисячі дітей та трьохсот дорослих, що стали жертвами недавніх обстрілів у цьому регіоні.
Про це інформує Католицький медіа-центр.
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- 14 лютого 2017, 17:05| Коментувати коментар
Можливо це було заплановано ще в 90-і, коли у східних областях замість єпархій УГКЦ створювала екзархії, які зазвичай створюються за межами держави. Тому і діяли з перспективою на майбутнє, знаючи, що існує план відділення східних земель від України.
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- 14 лютого 2017, 22:32
УГКЦ - певно буде йти до пана денисенка і хай ще й їх очолить. Бо тільки його позиція проти кремля та РПЦ. |
- 14 лютого 2017, 22:25
Їм аби щось, як собаці кістку. Бо УПЦ як залишалась Церквою, так і існує. А всяким політиканам та карєристам варто валить до філарета з рудим. |
- 14 лютого 2017, 22:08
Поки він живий - поти є УПЦ КП і хтось щось там кричить про помісну. Його не стане - гризня роздере аферистів із середини. |
- 14 лютого 2017, 22:04
Цього "єпископа" треба в Верховну Раду на пост спікера - бо так вміти брехати,тільки карєристи. Стільки бабла загребти на будівництво собору на Либідьскій і нічого не зробити - ось де |
- 14 лютого 2017, 20:50
не можна лишити народ своєї батьківщини по рішенню інших держав. батьківщина завжди залишиться батьківщиною. |
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