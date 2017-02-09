Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті відвідує Авдіївку

14-15 лютого 2017 року Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті разом з єпископом Яном Собіло, Президентом Технічного Комітету Акції «Папа для України» перебуває з візитом в Авдіївці та інших прилеглих населенних пунктах Донецької області, що постраждали від обстрілів останніми днями.

Як йдеться у повідомленні Апостольсьої Нунціатури в Україні, нунцій їде на Донеччину, щоби засвідчити солідарність, молитву і благословення Папи Франциска людям, які зазнали величезних страждань, будучи позбавлені води, світла та засобів для існування в умовах надзвичайного холоду.

Апостольський Нунцій зустрінеться з евакуйованими до Святогорська дітьми, постраждалими особами, які перебувають у центральному госпіталі Авдіївки, вчителями зруйнованих шкіл та представниками місцевої влади. Посол Ватикана в Україні відвідає також центр підтримки та психосоціального відновлення дітей.

Разом з Комітетом гуманітарної Ініціативи «Папа для України» представник Святішого Отця Франциска підпише Угоду для реалізації проекту миттєвої надзвичайної допомоги, що її Папа Франциск жертвує, у розмірі 200 тисяч євро, для підтримки тисячі дітей та трьохсот дорослих, що стали жертвами недавніх обстрілів у цьому регіоні.

Про це інформує Католицький медіа-центр.