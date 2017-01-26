Глава УГКЦ подякував Апостольському нунцієві: "Святіший Отець є разом зі страждаючими в Україні»

29 січня 2017, 09:27 | Апостольська Нунціатура | 0 |   | Код для блогу |  | 

28 січня після Архиєрейської Божественної Літургії в храмі Пресвятої Євхаристії у Львові з нагоди 25-річчя створення першої греко-католицької школи в Україні – Гімназії імені Шептицьких, на якій був присутній Апостольський Нунцій в Україні, архиєпископ Клаудіо Гуджеротті, глава УГКЦ Святослав Шевчук висловив подяку за те, що «в цей скрутний час Святіший Отець  є разом зі страждаючими людьми в Україні».

«Ви, як його посланець, доїжджаєте навіть туди, куди наші єпископи не можуть дістатися, аби звершити своє пастирське служіння. До парафій в Донецьку і Луганську, над якими ми маємо обов’язок опікуватися, все ж таки дійшла рука Церкви завдяки вашим відвідинам», – сказав Блаженніший Святослав.

Він також висловив вдячність самому Папі: «На ваші руки складаємо свідчення синівської любові і відданості Святішому Отцеві, тої єдності, яку запечатали своєю кров’ю мученики і сповідники нашої Церкви XX століття. І, повірте мені, ніякі політичні кон’юнктури чи геополітичні ігри цієї єдності, запечатаною кров’ю мучеників, ніколи не зможуть зламати. Тому нехай Господь вас благословить у вашій місії і посилає вам Духа Святого», повідомив Департамент інформації УГКЦ/.

 

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    Останні коментарі

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

    • Леонтій | 28 січня 2017, 21:32

      Якщо уважно прочитати текст минулого мого коменту, то там - чітко і ясно - йдеться про "сили диявольсько-демонічної темряви". Ті, що наразі і використовують багатоликі й різноманітні

    • Михаил | 28 січня 2017, 19:33

      сатана там правит бал, там правит бал !

    • Пан Валерій | 28 січня 2017, 19:22

      Вірш, як раз, дуже в тему, бо у Вас майже кожен коментар на будь-яку тему плавно в"їзжає в тему "агентів Кремля".

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