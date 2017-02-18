Анонс: сьогодні у Львові відбудеться вечір пам’яті легендарної схимонахині Марії

До 100-річчя від дня народження схимонахині-студитки Марії (Фаїни Ляхер) Львівський музей історії релігії спільно з Музеєм сакрального мистецтва Львівської архиєпархії УГКЦ імені о. Антона Петрушевича проводить вечір її пам’яті.

Захід розпочнеться у понеділок, 20 лютого, о 16 годині у приміщенні Львівського музею історії релігії (пл. Музейна, 1).

«Життя сестри Марії подібне до пригодницької історії, в якій переплелися війна і мир, біль і радість, розчарування і велика надія», — йдеться у прес-анонсі.

У «Музейній вітальні» зберуться представники духовенства, літератори, історики, монахи. Єпископ-помічник Львівський владика Володимир (Груца) розповість про сестру Марію.

Своїми спогадами про неї поділиться єромонах Севастіян (Дмитрух), схимонахиня монастиря Студійського уставу Юліта (Похудай), голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України Ігор Гургула, магістр історії, співзасновник та вчений секретар Львівського медієвістичного клубу Юрій Скіра.

Учасники зустрічі зможуть переглянути виставку особистих речей Марії (Ляхер), слайд-програму «З фотоальбому сестри Марії» – світлини різних періодів життя схимонахині.

Довідка. Марія (Фаїна Ляхер) народилася у єврейській родині Габріеля і Мальвіни Ляхерів, 12 січня 1917 року. Зростала в Перемишлянах Львівської області. Тут закінчила гімназію. Навчалась у Львівській консерваторії, але через війну полишила заняття.

До християнської віри Фаїну Ляхер привели життєві випробування, які випали на долю її і родини під час німецької окупації. Порятунок прийшов від українських націоналістів, зокрема члена ОУН Володимира Заплатинського, з яким навчалася ще у гімназії й за якого молилася усе своє життя. Саме він привів Фаїну до отців-студитів до Унівського монастиря. Свої перші обіти вона склала у присутності Климентія (Шептицького), а схизму прийняла 1950 року. Жила у Якторівському монастирі, проте після війни її разом з іншими сестрами «попросили» з монастиря. Марія повернулася у Перемишляни. Працювала секретарем-статистом, медичною сестрою у міській лікарні, вчителькою музичної школи.

Після виходу з підпілля й легалізації УГКЦ сестра Марія й далі жила у скиті в Перемишлянах. 22 листопада 2005 року, у своїй келії, з молитвою на устах схимонахиня Марія відійшла у вічність. Похована на цвинтарі Голоско, що у Львові.