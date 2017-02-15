Анонс: У Львові відбудеться п’ята молодіжна конференція «Живий Рух»

31 березня у медіа-центрі стадіону «Арена Львів» розпочнеться щорічна конференція для молодих баптистських служителів під назвою «Живий Рух». Захід об’єднає близько тисячі молодих людей зі всієї України, які активні у служінні за різними напрямками − від медіа та організації молодіжних зустрічей до соціальної допомоги та зовнішньої місії.

Основна тема заходу − «Євангеліє в центрі». Авторитетні пастори України і США будуть проповідувати про силу, яка реально може впливати на світ і змінювати життя людей. «Живий рух» — це платформа, що об’єднає більше 50 промовців та 100 християнських організацій з різноманітним досвідом та ресурсами.

Теми основних семінарів:

1. Що таке Євангеліє і як ним жити? (Андрій Савич)

2. Євангеліє в центрі лідерства (Олександр Савич)

3. Євангеліє в центрі стосунків (Джей МакГірк)

4. Євангеліє в центрі покликання (Ярослав Пиж)

5. Ціна Євангелії (Андрій Корнійчук)

Серед шістнадцяти тематичних майстер-класів − робота зі студентами, зовнішня та внутрішня місія, громадські проекти, спорт, мистецтво промови, організація молодіжних та підліткових заходів, медіа, сім’я, робота з дітьми і т.д.

Головними організаторами конференції виступають Українська баптистська теологічна семінарія спільно з євангельськими церквами Луцька та Львова. Попередні чотири роки конференція проходила у Луцьку. Але щороку кількість охочих зростала, і для кращої комунікації та легшого сполучення, організатори прийняли рішення перенести подію до Львова.

Павло Токарчук, керівник програми «Розвиток молодих лідерів УБТС» і голова оргкомітету зазначає: «Ми розуміємо, що реальні зміни може принести не просто діяльність, а Євангеліє. Необхідно, щоб воно стояло в центрі кожного проекту. Але мова, на якій Добра звістка передається теж важлива, тому конференція «Живий рух» об'єднає різних людей, щоб надати молоді практичні інструменти і ресурси для служіння і благовістя…».

Ректор Української баптистської теологічної семінарії Ярослав Пиж розповів: «Я вірю у потенціал молодих людей, оскільки саме молодь здатна змінити те, що відбувається в церкві і в державі. І ця переміна станеться тоді, коли відбудеться справжня зміна сердець, коли молоді люди зрозуміють істинні цінності, заради яких варто жити і вмирати. Сподіваюсь, що «Живий рух» спонукає людей взяти відповідальність за те, що вони роблять у церкві та поза нею…».

Реєстрація за посиланням: lmconf.in.ua