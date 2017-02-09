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УКУ розпочинає програму відзначення Ювілейного року Патріарха Йосифа Сліпого
9 лютого 2017, 14:34 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Цього року відзначається 125-річчя з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Впродовж року в різних містах України відбуватимуться заходи, які Інститут історії Церкви Українського католицького університету проводить із благословення Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви.
Святкування розпочнуться ввечері 15 лютого 2017 р. Урочистою Академією в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де із вітальними словами виступлять Ректор цього Університету Леонід Губерський і предстоятель УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук). Культурно-мистецьку програму представлять університетська Народна хорова капела «Дніпро» та хоровий колектив Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ. У приміщенні КНУ буде також представлена виставка про життя та діяльність Патріарха Йосифа, яка згодом буде експонуватися в інших містах України.
16 лютого в Київському центрі УКУ (вул. Мазепи, 10) відбудеться круглий стіл на тему «Патріарх Йосиф Сліпий – знайомий і незнаний» з нагоди 125-ліття від народження Ісповідника Віри, предстоятеля УГКЦ в період її переслідувань радянським тоталітарним режимом та в умовах повоєнного «розсіяння» значної частини її священнослужителів і вірних по всьому світу. В обговореннях візьмуть участь «відомі очевидці» – себто ті, хто ще за життя Блаженнішого Йосифа були його сподвижниками, учнями, послідовниками: владики Любомир (Гузар), Гліб (Лончина), Борис (Ґудзяк), о. Михайло Димид. Своїми враженнями про зустріч із тодішнім Галицьким митрополитом у Київській пересильній тюрмі та про його роль у консолідації українців у діаспорі поділяться колишній в’язень ҐУЛАҐу Петро Франко й активістка патріархального руху зі США Ірина Ясінська-Ґрейвз.
Завершаться київські урочистості 19 лютого Архиєрейською Божественною Літургією і Панахидою в патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Вже в березні цього року Інститут історії Церкви планує провести окремі виїзні наукові сесії у Полтаві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Чернівцях, Ужгороді, Чернігові, Житомирі, Острозі. Гостьові лекції відбудуться в інших університетських і церковних осередках. 6-7 квітня у Львові на базі Львівської духовної семінарії Святого Духа зберуться учасники Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Патріарх Йосиф Сліпий і розвиток української богословської науки та освіти у XX – на початку XXI століття». Фінальним акордом наукового відзначення Ювілею покликана стати Літня школа для молодих науковців на тему «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин», яка проходитиме в історичних приміщеннях Українського католицького університету в Римі за сприяння Релігійного товариства «Свята Софія» на початку липня 2017 р.
Представників засобів масової інформації просять акредитуватися для участі в заходах, що відбудуться в Києві, 15-16 лютого. Контактна особа для акредитації – Марія Чубата, 0979671256, chubata@ucu.edu.ua
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Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема. |
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Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати. |
- 9 лютого 2017, 11:58
Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув |
- 9 лютого 2017, 11:26
Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё |
- 9 лютого 2017, 10:34
ПІСЛЯМОВА. А ось нижче приклад однієї з таких можливих - спільних молитов (Молитва за спасіння народу й держави Української та втихомирення в ній розбрату і ворожнечі). "Господи Боже, Ісусе |
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