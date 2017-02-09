Інститут релігії та суспільства УКУ запрошує студентів та молодих науковців на ХIX Міжнародну конференцію «Релігія та глобальні виклики епохи»

Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХIX Міжнародній науково-практичній конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє».

Метою конференції є розглянути глобальні проблеми сьогодення («гібридні» та інформаційні війни, проблеми біженців, загрози тероризму, духовна безпека людства та ін.) та причетність різних релігійних спільнот до виникнення цих проблем або ж їх вирішення.

Конференція передбачає також ретроспективний погляд на ангажування релігійних спільнот у глобальні проблеми людства в минулому. В програмі конференції передбачено також відвідини Музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького». Заохочуємо долучитися молодих науковців та студентів з України та сусідніх держав до обговорення викликів і загроз, що існують, напрацювання способів реагування на них та ідей щодо їх вирішення.

Під час конференції обговорення буде проводитися у таких секціях:

Виклики часу та роль релігійних факторів у них: історична ретроспектива

Свідчити та розрізняти правду: загрози інформаційної безпеки людини

Релігійний досвід у подоланні конфліктів та зціленні травм

Конфлікти і глобальні проблеми в Україні та світі

Християнська духовність та вчення Церкви в контексті глобальних загроз сьогодення

Релігія та глобальні виклики: літературно-мистецькі досвіди й контексти

Конференція відбудеться 28-29 квітня 2017 р. в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання та харчування. Проїзд за власний кошт учасників. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3207).

Для участі в конференції на e-mail оргкомітету irs@ucu.edu.ua необхідно подати:

1. Заявку на кожного учасника (див. нижче);

2. Електронний варіант матеріалів доповіді (тези, стислий виклад, статтю).

Останній день подання матеріалів: 31 березня 2017 року

Вимоги до оформлення тез і статей:

Файл Microsoft Word

Файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі – doc

Шрифт – Times New Roman

Кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля – 2 см.

Обсяг наукової статті 5-10 сторінок друкованого тексту. Обсяг тез – 2-3 сторінки.

Виноски у тексті підрядкові (внизу кожної сторінки). Коли джерело у виносці статті цитується вперше, то подається повністю, наприклад: прізвище та ініціал автора, назва, місто видання, видавництво, рік видання та номер сторінки. Якщо джерело у виносці статті цитується не вперше, то можна використовувати скорочене посилання: прізвище та ініціал автора, назва, номер сторінки. Якщо одне й те саме джерело цитується два або більше разів поспіль, то використовується посилання: «Там само (Ibidem – для іншомовного джерела) та номер сторінки». Списку використаних джерел та літератури наприкінці статті не потрібно подавати.

Передбачено безоплатну електронну публікацію тез і наукових статей учасників, які особисто виступають на конференції. Увага: конференція не передбачає заочної участі!

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська (без синхронного перекладу)

Організаційний внесок: відсутній

При необхідності надається довідка про участь у конференції. Про потребу такої довідки попередити завчасно.

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Заявка на участь у конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє»:

П.І.Б. учасника

Місце навчання або праці учасника, посада (якщо студент, то факультет і курс)

Назва доповіді

Обрана секція (див. інформаційний лист)

Потреба у використанні проектора під час доповіді

Потреба в проживанні Так / Ні

Контактний телефон доповідача

E-mail