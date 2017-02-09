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Інститут релігії та суспільства УКУ запрошує студентів та молодих науковців на ХIX Міжнародну конференцію «Релігія та глобальні виклики епохи»
9 лютого 2017, 12:48 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХIX Міжнародній науково-практичній конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє».
Метою конференції є розглянути глобальні проблеми сьогодення («гібридні» та інформаційні війни, проблеми біженців, загрози тероризму, духовна безпека людства та ін.) та причетність різних релігійних спільнот до виникнення цих проблем або ж їх вирішення.
Конференція передбачає також ретроспективний погляд на ангажування релігійних спільнот у глобальні проблеми людства в минулому. В програмі конференції передбачено також відвідини Музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького». Заохочуємо долучитися молодих науковців та студентів з України та сусідніх держав до обговорення викликів і загроз, що існують, напрацювання способів реагування на них та ідей щодо їх вирішення.
Під час конференції обговорення буде проводитися у таких секціях:
- Виклики часу та роль релігійних факторів у них: історична ретроспектива
- Свідчити та розрізняти правду: загрози інформаційної безпеки людини
- Релігійний досвід у подоланні конфліктів та зціленні травм
- Конфлікти і глобальні проблеми в Україні та світі
- Християнська духовність та вчення Церкви в контексті глобальних загроз сьогодення
- Релігія та глобальні виклики: літературно-мистецькі досвіди й контексти
Конференція відбудеться 28-29 квітня 2017 р. в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання та харчування. Проїзд за власний кошт учасників. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: irs@ucu.edu.ua, або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3207).
Для участі в конференції на e-mail оргкомітету irs@ucu.edu.ua необхідно подати:
1. Заявку на кожного учасника (див. нижче);
2. Електронний варіант матеріалів доповіді (тези, стислий виклад, статтю).
Останній день подання матеріалів: 31 березня 2017 року
Вимоги до оформлення тез і статей:
- Файл Microsoft Word
- Файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі – doc
- Шрифт – Times New Roman
- Кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля – 2 см.
- Обсяг наукової статті 5-10 сторінок друкованого тексту. Обсяг тез – 2-3 сторінки.
Виноски у тексті підрядкові (внизу кожної сторінки). Коли джерело у виносці статті цитується вперше, то подається повністю, наприклад: прізвище та ініціал автора, назва, місто видання, видавництво, рік видання та номер сторінки. Якщо джерело у виносці статті цитується не вперше, то можна використовувати скорочене посилання: прізвище та ініціал автора, назва, номер сторінки. Якщо одне й те саме джерело цитується два або більше разів поспіль, то використовується посилання: «Там само (Ibidem – для іншомовного джерела) та номер сторінки». Списку використаних джерел та літератури наприкінці статті не потрібно подавати.
Передбачено безоплатну електронну публікацію тез і наукових статей учасників, які особисто виступають на конференції. Увага: конференція не передбачає заочної участі!
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська (без синхронного перекладу)
Організаційний внесок: відсутній
При необхідності надається довідка про участь у конференції. Про потребу такої довідки попередити завчасно.
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Заявка на участь у конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє»:
П.І.Б. учасника
Місце навчання або праці учасника, посада (якщо студент, то факультет і курс)
Назва доповіді
Обрана секція (див. інформаційний лист)
Потреба у використанні проектора під час доповіді
Потреба в проживанні Так / Ні
Контактний телефон доповідача
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Та дайте ше відповідь на його листи, тоді можна робить висновки. Бо запит є, а результатів нема. |
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Ага, якщо по закону то "москвославні прислужники" - а як хлопці в балаклавах і крикуни за гроші віджимають Церкву - то Слава Україні?. Гарна риторика, нічого сказати. |
- 9 лютого 2017, 11:58
Ви серйозно??? На сповіді ви обсуждаєте такі теми?? В каконічній УПЦ?? Я в шоці. Ні разу на сповіді такого не чув |
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Правильно и своевременно. НЕЛЬЗЯ УПЦ МП ДОПУСКАТЬ В АРМИЮ!!! Являюсь прихожанином этой церкви и знаю на собственном опыте как промывают мозги на исповедях, иногда очень деликатно, но - результат всё |
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