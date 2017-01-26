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Інститут релігії та суспільства УКУ оголошує набір на навчання у VІІ літній школі «Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького»
2 лютого 2017, 13:43 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Мета літньої школи – глибше ознайомити учасників з духовним спадком і діяльністю Митрополита Андрея та розвинути їхнє вміння жити згідно з християнськими цінностями у суспільному житті. Головний акцент буде поставлено на побудові суспільства на засадах християнської моралі й цінностей в історичному і сучасному контексті.
Під час навчання щоранку відбуватимуться тематичні заняття й дискусії з лекторами, дискусії та обговорення у малих групах. Серед лекторів школи: Мирослав Маринович, Ліліана Гентош, Ярослав Грицак, Тарас Возняк, Оксана Гайова, Олег Турій.
Завдання Школи – показати актуальність соціального вчення Церкви та випрацювати постійнодіючий інтенсивний літній курс, на якому вивчатимуть суспільну думку Митрополита Андрея. Під час лекційних зустрічей будуть підняті питання історичного контексту та богословського виміру суспільного вчення; суспільно-політичної етики Митрополита Андрея й актуальності його вчення; проявів суспільної думки Митрополита, зокрема розгортання мережі порятунку євреїв у час Другої світової війни.
До участі у навчанні запрошуються студенти гуманітарних студій, мирянські та громадські активісти, а також усі, хто бажає поглибити знання християнського суспільного вчення (незалежно від релігійно-конфесійної приналежності). Вік учасників 18–40 років. Школа також передбачає духовну та культурну програму (молитву у крипті собору святого Юра, похід до Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові, поїздку до Прилбич, перегляд фільму про Митрополита Андрея, відвідини Всеукраїнського єврейського благодійного фонду „Хесед-Ар’є”, екскурсії по Львову та УКУ тощо). На завершення курсу учасники отримають сертифікат із переліком прослуханих тем і годин.
Учасники проживатимуть у Львівській духовній семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка 35), а заняття відбуватимуться у приміщенні філософсько-богословського факультету Українського католицького університету (вул. Хуторівка, 35a) з 25 червня по 2 липня 2017 року.
Організатори покривають фінансові витрати на проживання та харчування учасників, а також виготовлення матеріалів семінару. Транспортні витрати покривають самі учасники.
Обов’язковою умовою зарахування на навчання є мотиваційний лист та анкета. Учасники, яких повідомлять про зарахування на літню школу, зобов’язані попередньо ознайомитися з матеріалами курсу, що їх їм надішлють організатори. Реєстраційний внесок учасника 300 грн. сплачується у день приїзду.
Остання дата прийому документів: 17 травня 2017 р.
Відповідь про зарахування апліканти отримають до 31 травня 2017 р.
Мотиваційні листи й анкети просимо надсилати на e–mail: sheptytsky_summer_school@ukr.net
Довідки за телефоном: (032) 240-99-40 та 3252 та 3207 (внутрішні)
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