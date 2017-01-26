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У Львові відбудеться перший “Форум Відповідальних Людей”
1 лютого 2017, 14:55 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
17-18 лютого молодих людей всієї України запрошують на Форум відповідальних людей до Львова.
За словами організаторів, Форум Відповідальних Людей – це «унікальна молодіжна платформа для знайомства, комунікації, натхнення та започаткування спільних проектів для громадських активістів, волонтерів та відповідальних людей всієї України під гаслом “Мисли глобально – дій локально!”
Протягом двох днів Форуму молоді люди зможуть обмінятися думками з непересічними спікерами та почерпнути натхнення від них, провести більше 8 годин у лекціях та дискусіях, поділитись власним досвідом, ознайомитись з успішними громадськими проектами України та їх керівниками.
Серед спікерів форуму виступлять: проректор з науково-педагогічної роботи УКУ та керівник Львівської бізнес школи Софія Опацька, заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, співзасновниця центру інноваційної освіти “Про.Світ” Лілія Боровець, директор Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун, співзасновник проекту “The Ukrainians” Тарас Прокопишин, скрипаль-віртуоз Олександ Божик.
Коротка програма Форуму відповідальних людей:
17.02. П’ятниця
Глобальні зміни у суспільстві через особисту відповідальність: відкриття форуму, панельна дискусія, робота у малих групах.
Учасники панельної дискусії: Софія Опацька (УКУ, ЛБШ), Василь Полуйко (ГО “Освіта дорослих”),Олександр Божик (музикант-віртуоз), Олександр Кобзарєв (Інститут міста).
Модератор панельної дискусії - Олександр Доброєр (Європейський інститут соціальних комунікацій, м. Одеса).
18.02. Субота
Вплив громадянського суспільства на розвиток країни через локальні проекти. (Практики локальних проектів): панельна дискусія, презентація успішних локальних проектів, робота у малих групах, завершення форуму.
Учасники панельної дискусії: Андрій Москаленко (Львівська міська рада),Тарас Прокопишин (The Ukrainians), Іванна Діман (ЛОФ, проект «Будуємо Україну Разом» ), Лілія Боровець (Про.Світ), Олександр Горонді (Оселя).
Модератор панельної дискусії - Тарас Яценко (Твоє місто).
Щоб отримати можливість стати учасником Форуму Відповідальних Людей, потрібно зареєструватись через форму за посиланням - http://bit.ly/2kasmdn.
Реєстрація триває до 7 лютого 2017 року. Про результати відбору учасників буде повідомлено до 12 лютого.
Форум Відповідальних Людей відбудеться у Патріаршому центрі УГКЦ у Львові (вул.Хуторівка 35,б).
Деталі на сайті форуму - http://www.forum-ugcc.org/
Організатор: Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ із партнерами.
Тел.: (+38) 097 581 32 70
Робочий тел.: (+38) 097 711 69 04 (+38) 063 301 87 36.
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