У Львові відбудеться перший “Форум Відповідальних Людей”

1 лютого 2017, 14:55 | Анонси | 0 |   | Код для блогу |  | 

17-18 лютого молодих людей всієї України запрошують на Форум відповідальних людей до Львова.

За словами організаторів, Форум Відповідальних Людей  – це «унікальна молодіжна платформа для знайомства, комунікації, натхнення та започаткування спільних проектів для громадських активістів, волонтерів та відповідальних людей всієї України під гаслом “Мисли глобально – дій локально!”

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Протягом двох днів Форуму молоді люди зможуть обмінятися думками з непересічними спікерами та почерпнути натхнення від них, провести більше 8 годин у лекціях та дискусіях, поділитись власним досвідом, ознайомитись з успішними громадськими проектами України та їх керівниками.

Серед спікерів форуму виступлять: проректор з науково-педагогічної роботи УКУ та керівник Львівської бізнес школи Софія Опацька, заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, співзасновниця центру інноваційної освіти “Про.Світ” Лілія Боровець, директор Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун, співзасновник проекту “The Ukrainians” Тарас Прокопишин, скрипаль-віртуоз Олександ Божик.

Коротка програма Форуму відповідальних людей:

 

17.02. П’ятниця

Глобальні зміни у суспільстві через особисту відповідальність: відкриття форуму, панельна дискусія, робота у малих групах.

Учасники панельної дискусії: Софія Опацька (УКУ, ЛБШ), Василь Полуйко (ГО “Освіта дорослих”),Олександр Божик (музикант-віртуоз), Олександр Кобзарєв (Інститут міста).

Модератор панельної дискусії - Олександр Доброєр (Європейський інститут соціальних комунікацій, м. Одеса).

 

18.02. Субота

Вплив громадянського суспільства на розвиток країни через локальні проекти. (Практики локальних проектів): панельна дискусія, презентація успішних локальних проектів, робота у малих групах, завершення форуму.

Учасники панельної дискусії: Андрій Москаленко (Львівська міська рада),Тарас Прокопишин (The Ukrainians), Іванна Діман (ЛОФ, проект «Будуємо Україну Разом» ), Лілія Боровець (Про.Світ), Олександр Горонді (Оселя).

Модератор панельної дискусії - Тарас Яценко (Твоє місто).

 Щоб отримати можливість стати учасником Форуму Відповідальних Людей, потрібно зареєструватись через форму за посиланням - http://bit.ly/2kasmdn.

Реєстрація триває до 7 лютого 2017 року. Про результати відбору учасників буде повідомлено до 12 лютого.

 Форум Відповідальних Людей відбудеться у Патріаршому центрі УГКЦ у Львові (вул.Хуторівка 35,б).

 

Деталі на сайті форуму - http://www.forum-ugcc.org/

 

Організатор: Патріарша комісія у справах молоді УГКЦ із партнерами.

Тел.: (+38) 097 581 32 70

Робочий тел.: (+38) 097 711 69 04 (+38) 063 301 87 36

 

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