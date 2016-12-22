У «Софії Київській» відбудеться свято «Open Christmas»

25 грудня 2016 року о 13.00 у Національному заповіднику «Софія Київська» ( у Митрополичому будинку) відбудеться культурно-мистецький захід «Open Christmas», організований Відкритим Православним Університетом Святої Софії-Премудрості та НЗ «Софія Київська».

«Open Christmas» — це можливість пізнати християнські традиції світу та дізнатися, як вшановують новонародженого Христа Спасителя в різних куточках нашої планети, адже більшість православних християн у світі, 10 з 14 Помісних Православних Церков, святкують Різдво 25 грудня.

«Ми живемо у відкритому світі, де дуже багато людей подорожують, працюють далеко від рідного дому. Гадаю, ми мали б для них знайти в нашій традиції, культурі можливість відчути це свято, як вони звикли», — зазначає ректор Відкритого Православного Університету, прот. Георгій Коваленко.

Частина українців — католики, протестанти — так само відзначають Різдво 25-го грудня, тому «Open Christmas» і для них буде святом. «Ми будемо згадувати про новонародженого Спасителя в різних контекстах. Головне, щоб це було святом сенсів і святих справ», — наголошують організатори.

У програмі святкування:

- різдвяні колядки різними мовами (англійською, німецькою, французькою, українською);

- джазова меса, муз. Боба Чилкотта;

- ляльковий театр;

- цікаві майстер-класи для дітей та дорослих та багато іншого.

«Мені здається, ми маємо відійти від тоталітарної моделі — 7-ме, або 25-те, — вважає о.Георгій. — Ми маємо дати інший приклад — коли в одному просторі можуть існувати різні традиції, різні дати. Ми маємо зберігати і власні традиції святкування Різдва, але й маємо відкрити для себе світове Різдво».