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У Музеї історії релігії у Львові відкривається виставка до 800-ліття отців-домініканів
21 грудня 2016, 15:12 | Анонси | 0 | | Код для блогу | |
Музей історії релігії спільно з монастирем домініканців у Львові відкривають банерну виставку «Святий Домінік і домініканці. 800 років духовної пригоди». Це історія ордену протягом восьми століть і його сьогодення. Є в експозиції й речі музею: скульптури, гравюри, картини, які розповідають про життя ордену проповідників у Львові.
Урочисте відкриття виставки «Святий Домінік і домініканці. 800 років духовної пригоди» відбудеться у четвер, 22 грудня, о 15 годині в Музеї історії релігії, що на площі Музейній, 1.
Відвідувачі зможуть переглянути фільм «Святий Яцек (Одровонж) апостол слов’ян». Святий Яцек – місіонер-домініканець, який згідно з переказом, 1228 року прибув до Києва і заснував там монастир для свого згромадження.
Виставка чинна до 29 січня 2017 року.
Довідка:
800 років тому в Тулузі (Франція) іспанський чернець Домінік Гусман заснував орден братів-проповідників, який отримав папське затвердження і благословення. Основними сферами діяльності домініканців були проповідь Євангелії, вивчення наук, освіта, боротьба з єресями, місіонерська діяльність.
Святий отець Папа Римський Франциск говорячи про ювілейний рік ордену домініканців відзначив: «Вісімсотріччя спонукає нас згадати про мужів і жінок віри та пера, контемплятивних та місіонерів, мучеників й апостолів милосердної любові, які несли Божі ніжність та лагідність на весь світ, збагачуючи Церкву та показуючи нові можливості для втілення Євангелія через проповідування, свідчення та любов».
Місіонерська діяльність отців домініканців у багатьох країнах світу розгорнулася ще у ХІІІ столітті. Діяли вони і на Україні, у Києві й Львові, де збудували монастирські комплекси. Донині окрасою міста Лева є Домініканський монастир і костел.
Однак 1946 року ченці покинули місто. І лише після 65-річної перерви повернулися до Львова, «столиці Руської провінції». Відродження сьогодні духовного й історичного надбання, отці–проповідники вбачають у несенні слова Божого через проповідування, навчання, пастирське служіння вірним, а також в поверненні собі привілею бути інтегральною складовою українського культурного простору і наукового життя, в діалозі любові з усіма людьми доброї волі.
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