Різдвяна підбірка від РІСУ

Редакція РІСУ за роки зібрала підбірку матеріалів, присвячених Різдву

«Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель…». Найрадіснішу подію – народження Божого Сина – людство оспівало у різдвяних гімнах й колядках, оповило легендами… Співаємо про те, як Марії з Йосифом не знайшлося місця у жодній вифлеємській хатині і тому Пречиста свого Сина «в яслах сповила», як пастухи і «триє царі» прийшли вклонитися Божому дитятку, як жорстокий Ірод наказав вбити маленьких хлопчиків. Про ці постаті та події, пов’язані із Різдвом Христовим так, як вони подаються в історичних джерелах та Святому Письмі, Катерина Лабінська дізнається в доктора біблійного богослов’я о. Тараса Барщевського.

Хронологія книг Євангелія: коли народився і Воскрес Христос. У VІ столітті монах Діонісій Малий вилічив, що Ісус Христос народився у 754 році від заснування Рима. Сучасні підрахунки, які базуються на детальнішому вивченні текстів Святого Письма і світової історії, доводять, що у підрахунках Діонісія була зроблена помилка, і тепер світ “спізнюється” щонайменше на 4 роки, — досліджував Тарас Антошевський.

Літургійні святкування Різдва Христового. Святкування Різдва Христового починається із своєрідного підготовчого періоду. Сорокаденний піст перед святкуванням Різдва Господа повинен підготувати наші душу і тіло для прийняття Слова, що йде родитися, щоб визволити людину від безсловесся — у літургійній мові це відповідник тваринності — і піднести її на рівень божества, — розповідає о. Василь Рудейко.

Літургійні піснеспіви праздника Різдва Христового представляє д-р Наталя Сиротинська.

Тема Різдва знайшла широке представлена в іконописній традиції, яка у свій спосіб розкриває містерію празника через глибоке богословсько-символічне наповнення. Про Різдво Христове в українській іконографії пише Марта Федак-Гелитович.

Парадокс як ключ до розуміння Різдва Східною Церквою. Якби треба було підсумувати одним словом підхід Східної Церкви до святкування Різдва, я б вжив саме те дивне слово, котре греки люб’язно надали багатьом іншим мовам – слово «парадокс», — розмірковує д-р Ендрю Квінлан.

"Різдво має лишатися для кожного з нас неповторною миттю зустрічі з Божим Сином, а не губитися за святковим гомоном натовпу". Інтерв’ю з архиєпископом Ігорем (Ісіченком).

Образ Різдва як головний культурний код Європи. Різдво. Воно сповнене сяянням вогників та сердечних надій. Однак ми рідко задумуємось над тим, чому це свято увібрало ще традиції ялинок, родинних вечерь, імбирних пряників та вертепів. Екскурс в історію Різдва Христового зробив відомий український філософ Андрій Баумейстер.

Традиції надвечір’я Христового Різдва. Свято Христового Різдва належить до найбільших християнських свят, які Церква відзначає особливо урочисто. Кульмінацією святкового приготування є надвечір’я Різдва – день чування, молитви й посту. Традиції описала Юлія Коцан.

Свято Різдва Христового у народній релігійності українців. Для вивчення змісту свята Різдва Христового в народній релігійній свідомості Тетяна Длінна розглядає і аналізує релігійні погляди, властиві українцям у другій половині XIX — на початку XX ст.

Про регіональні і національні традиції:

І яке святкування без застілля. Про це у кількох матеріалах:

Рецепти страв на Святвечір . Однією з особливостей українського Різдва є 12 пісних страв на Святвечір, які, згідно з народним звичаєм, символізують 12 апостолів Христа. Ця традиція охоплює різні регіони України, варіативними однак є самі страви (окрім головних – куті й узвару) та спосіб їх приготування.

. Однією з особливостей українського Різдва є 12 пісних страв на Святвечір, які, згідно з народним звичаєм, символізують 12 апостолів Христа. Ця традиція охоплює різні регіони України, варіативними однак є самі страви (окрім головних – куті й узвару) та спосіб їх приготування. Керечун, риба та квасоля обов’язкові на закарпатському різдвяному столі. В кожному селі, районі області є свої особливості в рецептурі, але на столі майже в кожній родині знайдуться страви з риби, квасолі, грибів, квашеної капусти, картоплі, — розповідає Зоряна Попович.

І, нарешті, різдвяні свята не обходяться без колядок, щедрівок, віншувань, тексти, ноти, записи яких ми зібрали у нашій бібліотеці.