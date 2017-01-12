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Реклама від РІСУ: Вироби зі шкіри повністю ручної роботи – це Feodore
12 січня 2017, 16:47 | Інформація від партнерів | | 0 | | Код для блогу | |
Пропонуємо вашій увазі вироби з натуральної шкіри, які робляться на 100% вручну. Майстерню під назвою “Feodore” заснував чоловік нашої київської журналістки - Федір Калениченко, таким чином адаптувавшись до мирного життя після служби в АТО.
Тепер Федір працює руками, створюючи унікальні за своєю якістю гаманці, ремені, органайзери, сумки та інші дрібниці. Головний акцент – це якість, аби речі служили роками.
Уся робота виконується руками – від швів до фарбування шкіри та вишивки по ній. Використовується лише натуральна шкіра – українська з відомого Вознесенська та італійська для ексклюзивів. Крім того, провощена нитка та спеціальне покриття дозволяє виробам не боятись води.
Перевагою майстра є також його гнучкість – він виготовляє нові речі, розробляючи дизайн зі слів та побажань замовника. Тому кожен аксесуар є неповторним і може стати особливим подарунком.
Feodore має також і соціальну складову – 5% від прибутку йдуть на благодійність, серед якої – допомога пораненим військовослужбовцям з АТО.
Побачити роботи, замовити виріб або просто познайомитись з майстром можна на сторінці у Facebook: www.facebook.com/feodore.leather/
Або завітавши до магазину на міжнародній платформі (англійською мовою): www.etsy.com/shop/FeodoreLeather
Написати майстру можна також на електронну пошту: texnarfedir@gmail.com
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