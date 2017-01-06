Дивная новина: в Вифлеємі Діва Сина породила

6 січня 2017, 12:21 | Новини редакції | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вифлеємська зірка сповістила — Спаситель світу народився!

Він прийшов як провісник миру, злагоди і світла. Він прийшов аби показати дорогу, єдину для всіх нас. Для всіх тих, хто побачив світло у темряві, хто почув спів ангелів посеред пострілів і брехні.

Хай у Новий рік ми увійдемо саме під світлом надії і віри, що все буде добре, бо між нами панує любов і з нами Бог!

Щиро, ваші РІСУвці!

Колядуйте разом з нами

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