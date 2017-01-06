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Дивная новина: в Вифлеємі Діва Сина породила
6 січня 2017, 12:21 | Новини редакції | | 0 | | Код для блогу | |
Вифлеємська зірка сповістила — Спаситель світу народився!
Він прийшов як провісник миру, злагоди і світла. Він прийшов аби показати дорогу, єдину для всіх нас. Для всіх тих, хто побачив світло у темряві, хто почув спів ангелів посеред пострілів і брехні.
Хай у Новий рік ми увійдемо саме під світлом надії і віри, що все буде добре, бо між нами панує любов і з нами Бог!
Щиро, ваші РІСУвці!
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