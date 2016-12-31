Матеріали з Миколаївщини і Чернігівщини перемогли на конкурсі РІСУ

Члени журі (а це наші фахові автори) визначили переможців п’ятого краєзнавчого конкурсу РІСУ. Ними стали Жанна Кресан за статтю Грецька колонія у Ніжині та Аліна Фатєєва — за статтю Німецька сакральна руїна на Миколаївщині. Вони розділили перше-друге місце.

Також члени журі відзначили статтю Катерини Молодик Мошни – куточок храмової еклектики на Черкащині — третє місце.

Переможці отримають грошову винагороду і пам’ятну відзнаку. Також редакція РІСУ укладає з ними договори про співпрацю, сподіваючись, що вона буде плідною і цікавою.

«Традиційний конкурс краєзнавчих матеріалів від РІСУ — хороша нагода для авторів реалізувати свої таланти й відкрити для інших пам’ятки архітектури або якусь зі сторін духовної культури України, якими вони були вражені настільки, що не змогли мовчати і взялися до клавіатури та фотоапарата. Кожного разу конкурс доводить, що в Україні можна робити відкриття: пізнавати і насолоджуватися красою духовності, — коментує член журі, релігієзнавець і журналіст Володимир Мороз. — Ось цьогорічний конкурс для багатьох, я впевнений у цьому, підняв завісу над культурою грецьких і німецьких поселенців на наших землях. Матеріали, автори яких здобули перші призові місця, написані живо. Дійсно, важко було визначити перше і друге місця. Так, Жанна Кресан гармонійно вибудувала композицію статті про Ніжин. Натомість Аліна Фатєєва підняла тему, яка досі залишається terra incognita і тільки починає повертатися до нас.

Узагалі конкус-2016 був особливим за розмаїттям представлених матеріалів. Маємо і широку географію учасників: від Львівщини на заході до Харківщини на сході, і від Чернігівщини на півночі до Миколаївщини на півдні. Зауважу, зрештою, що автори не обмежуються поверховим описом матеріального, а намагаються представити внутрішній світ людини, культуру — очима її носіїв. Це слід заохочувати».

Загалом на конкурс, який тривав з квітня по грудень 2016 року, надійшло понад п’ятнадцать матеріалів від 8 авторів.

Нагадуємо, конкурс «Україна наша сакральна» був присвячений 25-літтю Незалежності України і проводився з метою привернути увагу до сакрально-культурної спадщини нашого краю, популяризувати релігійний туризм та паломництво.