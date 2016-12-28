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Колядуємо разом: конкурс РІСУ
28 грудня 2016, 13:23 | Новини редакції | 0 | | Код для блогу | |
РІСУ оголошує конкурс колядок, щедрівок.
Кожного року на Різдво господарі-християни чекають, що до них прийдуть колядники сповістити вістку про народження Ісуса Христа, привітати господарів зі святами і побажати їм на прийдешній рік різноманітних ласк.
Звичайно, що добрі господарі самі знають багато колядок, щедрівок і віншування, але із задоволенням послухають нових, забутих чи відомих лише в певних регіонах нашої країни.
Редакція РІСУ запрошує знавців колядок, щедрівок, віншувань надсилати їх нам на адресу ukr@risu.org.ua — тексти + ноти (щоб знати, як виконувати) + відео чи аудіозаписи (бажано) + опис звідки походить (було би цікаво).
Звісно, що ті, що вже є у нашій колекції — надсилати не потрібно.
Конкурс триває до 20 січня 2017 року.
А за найцікавіші і ті, які найбільше сподобаються нашим читачам (про це свідчитиме кількість "лайків-рекомендацій" під текстами) — ми гарно подякуємо (і не лише словами)!
Колядуймо, веселімося - Христос Рождається!
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